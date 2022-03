Congo-Kinshasa: Inondations après la pluie à Kinshasa - Limete/Dilandos - Menacé de disparition, le Centre Bon Départ lance un S.O.S aux autorités

C'est un SOS ! Plus de 500 enfants courent un plus grand danger dans la commune de Limete 1èreRue Dilandos depuis la dernière pluie qui s'est abattue la nuit du 1er mars dernier. Les inondations récurrentes dans ce coin de la commune présidentielle sont devenues une véritable menace contre la formation et l'apprentissage des élèves vivant avec handicap.

Le Centre Bon Départ (CBD) spécialisé dans la formation des enfants autistes, en retard intellectuels, IMC, mal entendant et le Trisomiques 21 lance, à cet effet, un cri d'alarme au président de la République Félix Tshisekedi et à la Fondation Denise Nyakeru pour sauver la vie de ces vulnérables en cherchant comment contourner ces inondations. Cet établissement qui se voit obliger de fermer ses portes à cause des débordements des eaux de Kalamu demande également au gouverneur Gentiny Ngobila et à tous les élus de Mont-Amba de s'apitoyer sur le cas des élèves qui fréquentent ce coin pour ne pas interrompre leur fomation.

En effet, les leçons ne sont plus dispensées comme il faut au Centre Bon Départ. La route qui mène vers ce lieu de formation étant devenue impraticable, plusieurs enfants, surtout handicapés ne peuvent plus suivre correctement les enseignements. Les eaux inondent l'école et il faut attendre jusqu'à une semaine pour la reprise normale des activités à chaque fois qu'il y a pluie à Kinshasa.

D'après Trésor Kitata, chef d'Etablissement du CBD, ce danger peut être évité si au moins les travaux de curetage sont lancés à Limete première Rue surtout au quartier Dilandos qui abrite le CBD. Avec le comité des parents des élèves de cette école, ils lancent conjointement un cri d'alarme au président de la République, au Gouverneur Gentiny Ngobila, à la Fondation Dénise Nyakeru Tshisekedi et aux députés élus de ce coin pour venir à la rescousse. En croire Trésor Kitata, tous les efforts que son établissement a fournis pour empêcher les inondations à Dilandos sont restés nuls, car étant seul et sans appui.

Le Centre Bon Départ qui preste depuis plus de 30 ans dans la formation des enfants vivant avec handicap et des enfants normaux, indique que tous les appels lancés depuis plusieurs années pour curer les caniveaux et lutter contre les inondations à Dilandos sont restés nuls et sans aucune réponse. Il sollicite ainsi l'implication du gouverneur de la ville-province de Kinshasa via les services spécialisés de l'office de voirie et de drainage avant que le pire n'arrive.

Les risques que courent les élèves lors des inondations en route

Les élèves du Centre Bon Départ courent plusieurs risquent à chaque fois qu'il pleut. Les handicapés sont les plus vulnérables, car ils tombent faute d'équilibre et arrivent aux cours avec les uniformes toutes sales. Les câbles électriques souterrains conduisent la masse électrique à travers la surface des eaux de pluie et les passants s'électrocutent parfois.

Risques à l'école

A chaque pluie, à Dilandos, les salles de classe du CBD deviennent des véritables lacs dépourvus des poissons. Les élèves arrivent parfois à se noyer, ce qui oblige les autorités de cet établissement de fermer pendant plusieurs jours pour évacuer les eaux et attendre le dessèchement des auditoires. Cette situation pousse le CBD à fermer ses portes pour éviter les pertes en vie humaine. Cependant, l'école reste perplexe quant à l'avenir de plus de 500 enfants qui suivent leur formation, surtout ceux vivant avec handicap au cas où les portes seraient formées.

Soulignons que la dernière pluie du 01 mars 2022 qui a causé mort d'hommes dans certains quartiers de Kinshasa a paralysé toutes les activités au sein du Centre Bon Départ à Limete 1ère Rue Dilandos.

Comment faire pour éviter la fermeture en perspective du Centre Bon Départ ? Le président de la République, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la fondation Denise Nyakeru et les députés élus de ce coin ont le dernier mot.