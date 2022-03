Congo-Kinshasa: Théâtralisation ?

Que peut-on dire encore ? Cette saga politico-sécuritaire frise la théâtralisation de la scène politique. Jusqu'à ce jour, les zones d'ombres perdurent et les revendications s'intensifient. Personne ne sait ce qui se passe réellement. En gros, d'une part, tout est fait pour que "Fantomas" soit libéré.

De l'autre, tout est fait pour le maintenir derrière les murs insondables de l'ANR. Qu'à cela ne tienne, tout dépendra de la volonté du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. C'est depuis le samedi 5 février 2022, où il a été cueilli chez lui presque manu militari par les agents de l'Agence Nationale des Renseignements, ANR. La genèse, le déroulé du dossier François Beya continue de surprendre par la tournure que prend les événements. La "détention" ou la garde à vue du désormais ex Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité serait ni plus ni moins, un arbre qui cache la forêt.

D'aucuns assimilent cette arrestation à la théâtralisation de la scène politique congolaise". L'accablant, en tant qu'individu, et tendant de plus en plus vers une théorie de complot, de conspiration contre l'Etat, c'est-à-dire, contre les Institutions du pays, avec des dénonciations dans tous les sens. L'ANR, qui a la pleine responsabilité de mener les enquêtes sur ce dossier, de faire la lumière là-dessus dans un délai raisonnable, insistant sur le fait que lorsque "l'on évolue dans un monde suspicieux, le travail en pâtie", puisque la paranoïa s'emparant des acteurs des Institutions, le construire ensemble est remplacé par la méfiance des uns envers les autres, et c'est toujours la Patrie qui en paie le prix fort.

Le collectif Free François Beya Kasonga décrie les conditions dans lesquelles se trouve François Beya dans le cachot de l'ANR, et indique que ce dernier était souffrant trois semaines avant son interpellation. Cependant, le collectif FFBK se demande comment quelqu'un qui serait participant dans des réunions mettant en cause la sureté de l'Etat et d'avoir fomenté un coup d'Etat, sera le seul à être inquiété et le seul détenu dans l'affaire.

" Comment dans une telle affaire d'atteinte présumée à la sureté de l'Etat, seul François Beya est inquiété. Son adjoint n'aurait assisté à aucune des réunions qui ont conduit à son arrestation ou alors, les participants (non encore identifiés) à ces réunions, ont mystérieusement disparu dans la nature ? Comment un Etat qui dit avoir déjoué un coup d'Etat peut, dans le même temps sans crainte, lever un couvre-feu sur la quasi-totalité de son territoire ? ", s'interroge le collectif FFBK. Théâtralisation ou pas, toutes ces interrogations méritent des réponses.