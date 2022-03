Congo-Kinshasa: Restaurant, flat hôtel et Night-club répondant aux normes internationales - Kinshasa - "José Mpakasa", le meilleur cadre d'hébergement et divertissements à Kinshasa

Fini les soucis dans la recherche des beaux cadres de divertissements et d'hébergement à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo.

Car, un digne fils du pays vient de mettre à la disposition de tous les kinois un flat hôtel comprenant un restaurant et un night-club qui répondent aux normes internationales. "José Mpakasa", c'est le nom de ce joyau architectural situé au croisement des avenues Mushi et Isangi, dans la commune de Lingwala, juste en diagonal de la résidence de l'artiste musicien Lutumba Simaro Masiya d'heureuse mémoire. Sur place, vous y trouverez un parking bien sécurisé et un service d'accueil prêt à vous donner l'impression d'être au pays de l'Oncle Sam. Pour tout contact : 0847712174.

Inauguration du "Night-club José Mpakasa"

La date du vendredi 4 mars 2022 restera difficile à oublier pour les habitants de Lingwala et des communes environnantes qui ont vu, pour la première fois, une boîte de nuit digne de ce nom ouvrir ses portes à Kinshasa. Filles, garçons, jeunes et vieux étaient tous présents au lancement de beau cadre de détente qui porte le nom de son géniteur. Boissons bien tapées, sonorisation intacte, le Night-club José Mpakasa donne envie d'y rester dès que l'on a le nez dedans. "Les choses sont dans le bon. José Mpakasa Night-Club, nous sommes plus haut.

Je suis très content de ce beau cadre que José Mpakasa nous a offert, dans la commune de Lingwala, nulle part ailleurs. Donc, je suis vraiment dans la joie. Pour le moment, à vrai dire, c'est José Mpakasa la sommité. J'estime que c'est un cadre idéal pour les responsables. Avec le tari, c'est vraiment indiscutable", a lâché un certain Gloire, mieux connu par son pseudo " Dj la Puissance", trouvé sur place avec son verre.

Pour sa part, Filston Kibanzola Nzeza, un des responsables de l'espace, l'heure est venue pour que tout kinois découvre de nouveautés dans ce cadre situé en diagonale de la résidence de Feu Lutumba Simaro Masiro. Contrairement à quiconque, ce jeune de Lingwala voit, à travers le lancement du Night-club José Mpakasa, un élan vers la réduction du taux de chômage et de banditisme urbain. Car, d'après ses révélations, le Colonel José Mpakasa a pu engager plus d'une centaine de têtes, jeunes et vieux mêlés.

C'est ainsi qu'il n'a pas manqué d'implorer la bénédiction de Dieu sur cet homme au cœur doux et généreux, José Mpakasa. Il a, à l'occasion, abordé quelques détails importants liés au fonctionnement de ce cadre de divertissements. "Pour ce qui est du fonctionnement du Night-club, l'heure d'ouverture c'est 16h. Aussi, nous vendons tous les produits. Nous avons de bières qui coûtent 5000 Fc. Nous avons tous les services possibles pour le fonctionnement de notre boîte. Nous avons des chargés de sécurité", a-t-il déclaré.