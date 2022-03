Congo-Kinshasa: 8ème exposition village de la femme - RECOPLAST CONGO, transformateur des déchets plastiques

"Recycler les déchets de la ville-province de Kinshasa, c'est l'engagement que se donne la société Recoplast. Nous sommes aussi dans la transformation des déchets plastiques aux objets d'usage", a affirmé le patron de Recoplast, Eric Casinga à l'occasion de la 8èmeédition de l'exposition, village de la femme organisée du 5 au 6 mars 2022, au Grand hôtel Kinshasa Pullman.

C'était au cours d'une interview accordée aux journalistes du quotidien La Prospérité, que le patron de Recoplast Congo a affirmé l'engagement de sa société, en ce qui concerne le toilettage et le recyclage des déchets plastiques à travers la ville de Kinshasa. "Je suis initiateur du Recoplast Congo, déjà deux ans d'existences. Nous recyclons les déchets plastiques pour en faire des planches, poutres écologiques qui peuvent être utilisés en remplacement des bois pour protéger et préserver nos forêts et aussi nettoyer nos rues caniveaux et notre fleuve tellement que la ville est rempli des déchets plastiques, c'est dans ça que nous nous sommes engagés", a confirmé le numéro un de Recoplast Congo.

Quant à la question de la finalité des déchets récoltés, il s'est expliqué en ces mots : "les déchets récoltés nous les récupérons et le transformons en planche en forme des bois et de là nous fabriquons les bancs, pupitres, tabouret, chaises, lits voire maison et ça dépend de la commande du Client. Ces services sont trop chers et j'invite la population Kinoise, en particulier, et Congolais, en général à nous faciliter la tâche lors de nos opérations sur terrain".