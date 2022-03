Congo-Kinshasa: Halte au glissement - La CENI s'active dans le cadre de collaboration avec le parlement, pour des réformes électorales dans un délai raisonnable

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) se déploie pour que sa feuille de route soit respectée et que les élections soient tenues dans le délai constitutionnel.

Pour ce faire, les membres de la CENI, conduit par le Président Denis Kadima, ont échangé avec les représentants de deux chambres du parlement, respectivement Christophe Mboso N'kodia et Modeste Bahati Lukwebo.

A la Chambre haute du parlement, les membres de la CENI ont abordé avec le Président Modeste Bahati Lukwebo, toutes les questions pertinentes liées au processus électoral. " Vous savez que nous avions sorti notre feuille de route, cette dernière parle des étapes des réformes électorales, et cela va se faire évidemment, avec le Sénat qui joue un rôle très important ", a déclaré Denis Kadima. Pour lui, il est question d'abord de traiter ces matières à temps, parce que, s'il y a un retard, cela va affecter les opérations. " C'est pourquoi, nous avons voulu juste nous assurer que, le Président du Sénat à son niveau, pose les actes qu'il faut, pour que nous puissions avoir des réformes à temps afin d'avancer avec le processus électoral ", a-t-il renchéri. A noter que hormis le Président Bahati Lukwebo, les membres de la CENI ont également échangé avec le premier Vice-Président du sénat, Eddy Mundela ainsi que quelques membres du bureau de cette chambre.

A la Chambre basse du parlement, la délégation des membres du bureau de la CENI conduite par Denis Kadima Kazadi, ont conféré avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso N'kodia. Là aussi, il était question des réformes électorales prochaines. Au sortir de cette entrevue avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le président de la CENI s'est exprimé en ces termes : " La Commission électorale nationale indépendante travaille pour un processus électoral de qualité.

Et pour y parvenir, nous ne le faisons pas seuls, c'est pourquoi vous avez vu que, dans un passé récent, vous nous avez vus rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. Et aujourd'hui, nous sommes venus auprès du président de l'Assemblée nationale. Et tout le monde connait le rôle de cette institution non seulement dans notre désignation mais aussi par rapport au travail proprement dit notamment toutes les questions liées à la loi et c'est à ce niveau que cela se fait ". Et de poursuivre : " C'est dans ce cadre que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale, discuter de la collaboration qui aura entre nos deux institutions.

C'est une évidence, la Ceni conseille le Parlement en matière électorale et bien d'autres choses sur lesquelles on peut discuter avec les parlementaires. Il est vrai que les lois ne sont pas en souffrance, il peut y avoir des réformes, le cas échéant et nous savons qu'il y a une proposition de loi, nous allons l'analyser à notre niveau et en discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, ces discussions devront avoir lieu. Il est indéniable que ces réformes ont un impact sur nos opérations. Plus tôt c'est fait, mieux ça vaut ".

A la question de savoir que faut-il attendre de l'équipe Kadima? A cette interrogation, le président de la CENI s'interdit de porter un quelconque jugement sur Malumalu et les autres dirigeants de la CENI qui l'ont précédé. " Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu réaliser et nous-mêmes, nous allons innover là où il faut innover ", a-t-il déclaré sur un ton ferme. L'équipe Kadima fait de son mieux pour que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel.