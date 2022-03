Afrique: Gaël Ondoua sélectionné pour la première fois avant le choc contre l'Algérie

L'entraîneur camerounais récemment nommé a remis une première invitation en équipe nationale senior masculine au milieu de terrain évoluant en Allemagne, Gaël Bella Ondoua. Rigobert Song a publié une équipe provisoire de 38 Lions Indomptables pour le double match des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 prévu plus tard en mars.

Ondoua est le seul joueur présélectionné pour la première fois dans la liste des joueurs qui comprend essentiellement les médaillés de bronze de la CAN TotalEnergies 2021.

Vincent Aboubakar, vainqueur du Soulier d'or de la CAN 2021, est le fer de lance de l'équipe qui comprend également l'actuel meilleur buteur de l'UEFA Karl Toko Ekambi de l'Olympique Lyonnais en France.

L'équipe de quatre gardiens compte Fabrice Ondoa, vainqueur de la CAN 2017 et meilleur gardien du tournoi, aux côtés d'André Onana et des gardiens remplaçants de la compétition 2021, dont Simon Omossola de l'AS Vita, basé au Congo, et Devis Epassy, qui a joué deux fois pour le Cameroun lors de l'actuelle campagne de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA.

En défense, Song a choisi 14 joueurs, dont la plupart étaient à la dernière CAN à l'exception de Jean Claude Billong de Clermont en France et Sacha Boey des géants turcs de Galatasaray. Les deux joueurs ont raté la CAN en raison de blessures et reviennent pour espérer une place de choix avec des joueurs comme le vice-capitaine Michael Ngadeu, la révélation de la CAN 2021 Jean-Charles Castelletto, le joueur basé aux Etats-Unis Olivier Mbaizo, et Jérôme Onguene entre autres.

Il y a une plus grande concurrence pour les places au milieu, car les sept milieux de terrain que le prédécesseur de Song a choisis pour la CAN ont une nouvelle force en Jeando Fuchs qui a été absent de l'équipe depuis plus d'un an. Le milieu de terrain de Swansea City, Olivier Ntcham, qui a refusé une invitation précédente en novembre 2019, est une autre des options de retour, ainsi que le nouveau venu Gaël Bella Ondoua, qui connaît une saison exceptionnelle dans la formation allemande de deuxième division Hanovre 96.

Arnaud Djoum - l'une des hélices du milieu de terrain qui a grandement participé au cinquième succès du Cameroun à la CAN en 2017, au Gabon est une autre figure notable qui revient dans l'équipe.

André-Frank Zambo Anguissa de Naples, Martin Hongla et Samuel Oum Gouet sont les milieux de terrain les plus établis de l'équipe.

Le capitaine Vincent Aboubakar mène les onze attaquants de l'équipe initiale avec Kevin Soni qui espère rester cette fois-ci, après avoir été exclu de l'équipe de la CAN.

Huit joueurs de l'équipe sont passés par l'équipe des moins de 23 ans de Song il y a trois ans, dont sept ont participé à la CAN U-23 2019 en Égypte.

Record de participations - Le Cameroun avec sept apparitions à la Coupe du Monde de la FIFA affrontera l'Algérie visant une cinquième apparition, le 25 mars au stade Japoma lors du match aller avant de se rendre en Algérie pour affronter les Fennecs de l'entraîneur Djamel Belmadi quatre jours plus tard, au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Liste complète

Gardiens :

Ondoa Josep Fabrice (FK Auda, Lituanie); Devis Epassy (OFI Crete, Grèce); Simon Omossola ( Vita Club, RD Congo); Andre Onana (Ajax Amsterdam, Pays-Bas)

Défenseurs :

Onguene Jerome ( RB Salzburg,Autriche; Fai Collins (Al-Tai, Arabie Saoudite); Moukoudi Harold (Saint Etienne, France); Sacha Boey (Galatasaray,Turquie); Tchamba Duplex (SønderjyskE, Danemark); Mbaizo Olivier (Union Philadelphia,USA); Nouhou Tolo (Seattle Sounders,USA); Enzo Ebosse(SCO Angers;France); Jean Claude Billong (Clermont-France); Michael Ngadeu Ngadjui (Gent, Belgique); Jean Charles Castelleto (FC Nantes, France);

Milieux :

Zambo Anguissa (Naples, Italie); Neyou Yvan (Saint Etienne, France); Onana Jean Emile (Bordeaux-France); Djoum Arnaud (Apollon Limassol, Chypre); Oum Gouet (KV Mechelen-Belgique); Martin Hongla (Hellas Verona-Italie); Kunde Malong (Olympiakos-Grèce); Lea Siliki (Middlesbrough- Angleterre); Jeando Fuchs (Peterborough United, Angleterre); Olivier Ntcham (Swansea, Angeleterre); Gaël Bella Ondoua- (Honnover 96- Allemagne)

Attaquants :

Karl Toko Ekambi (Lyon,France); Kévin Olivier Soni (Asteras Tripolis, Grèce); Moumi Ngamaleu (Young Boys, Suisse): Leandre Tawamba (Al Taawoun, Arabie Saoudite); Aboubakar Vincent (Al Nassr, Arabie Saoudite), Stephane Bahoken (SCO Angers, France); John Mary (Al Shabab, Arabie Saoudite); Njie Clinton (Dynamo Moscow, Russie); Ignatius Ganago (RC Lens, France); Eric Choupo-Moting (Bayern Munich, Allemagne); Christian Bassogog (Shanghai Shenshua - Chine)