Cote d'Ivoire: Santé publique - L'hôpital général de Yopougon Attié reprend du service

Le Premier ministre Patrick Achi, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a inauguré, lundi, l'infrastructure entièrement rénovée et équipée

C'est un réel soulagement pour les populations de la commune de Yopougon. Après les livraisons des infrastructures sanitaires d'Abobo, Adjamé, Grand-Bassam, etc., l'hôpital général de Yopougon Attié a été mis en service hier, par le Premier ministre, Patrick Achi.

La réouverture de cette infrastructure, après sa mise à niveau, répond aux exigences du gouvernement ivoirien d'améliorer l'accès aux soins et la prise en charge médicale des populations ivoiriennes. Pour le chef du gouvernement, la santé, la bonne prise en charge des urgences médicales des populations sont une préoccupation fondamentale pour vivre avec dignité et sérénité.

Un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. C'est pourquoi, a-t-il fait remarquer, depuis 2012, face aux urgences criantes qui planaient sur le système de santé, le gouvernement a mis en œuvre une politique volontariste de mise à niveau de l'offre de soins.

" Ces actions pour une santé publique plus efficace avec des plateaux techniques de meilleure qualité, mieux repartis sur notre territoire, avec un environnement hospitalier plus convivial et attentionné ainsi que des personnels plus nombreux et bien formés, trouvent leur prolongement dans notre plan de gouvernement 2021-2025 pour un montant de plus de 800 milliards de FCfa pour le secteur de la santé ", a-t-il rappelé.

Mieux, Patrick Achi a fait savoir qu'après la réalisation de ces infrastructures, trois sujets devront faire l'objet d'attention particulière. Il s'agit de la politique des ressources humaines de santé pour concrétiser, de façon accélérée, les effectifs de santé là où les déficits sont plus marqué.

Notamment les services gynéco, de chirurgie..., le renforcement de l'effectivité quotidienne et des mécanismes de contrôle de mise en œuvre de la gratuité ciblée dans l'ensemble de ces hôpitaux, la politique d'entretien et de maintenance des infrastructures et des équipements sanitaires. " Nous ne travaillons que dans un seul but, permettre à nos concitoyens de mieux vivre plus longtemps et en meilleure santé ", a-t-il insisté.

Saluant l'ensemble du personnel et cadres de l'hôpital général de Yopougon Attié, le Premier ministre leur a rappelé l'exigence humaine qu'ils portent sur leurs épaules. Celle de l'effort et du professionnalisme, du respect, de l'attention et l'efficacité.

C'est pourquoi il les engagés à travailler avec rigueur pour toujours servir avec dévouement et engagement les populations, en établissant un lien de confiance entre l'hôpital et les Ivoiriens qu'ils soignent.

Il n'a pas manqué d'ajouter que la vision 2030 est celle d'une Côte d'Ivoire plus prospère et plus juste. Cela passe nécessairement par une santé publique plus forte, plus réactive, plus attentive dans une Côte d'Ivoire prospère et solidaire.

Le Premier ministre, Patrick Achi, a remis une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Yopougon Attié .