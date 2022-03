Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortunes diverses pour les indicateurs du marché ce 7 mars

Les indicateurs de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses au terme de la séance de cotation de ce lundi 7 mars 2022.

L'indice BRVM 10 a enregistré une baisse de 0,51% à 163,36 points contre 164,20 points la veille. Quant à l'indice BRVM composite, il a connu une légère progression de 0,01% à 215,72 points contre 215,70 points précédemment.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une augmentation de 548 millions, à 6493,611 milliards de FCFA contre 6493,063 milliards de FCFA le vendredi 4 mars 2022.

Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 1,365 milliard, passant de 7530,524 milliards de FCFA la veille à 7531,889 milliards de FCFA ce 7 mars 2022.

La valeur des transactions a un peu baissé, s'établissant à 1,449 milliard de FCFA contre 1,857 milliard de FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 2 315 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,31% à 1 395 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 1 640 FCFA), BOA Niger (plus 5,52% à 6 400 FCFA) et Oragroup Burkina Faso (plus 4,60% à 4 090 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,30% à 1 460 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,07% à 855 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 6,36% à 6 180 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,11% à 1 050 FCFA).