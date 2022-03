Angola: L'INAD nettoie plus de 240 000 mètres carrés

Menongue (Angola) — Deux cent quarante mille 166 mètres carrés de terrain ont été déminés dans la province de Cuando Cubango, entre 2018 et 2021, par l'Institut national de déminage (INAD), améliorant la libre circulation des personnes et des biens dans la région.

De ce nombre, 153 526 mètres carrés appartiennent à l'ancien siège communal de Jamba Cueio, dans la municipalité de Menongue, 64 000 mètres carrés à la piste de l'aéroport de Dirico, 29 000 mètres carrés aux zones des anciens magasins d'armes à Menongue et 60 kilomètres sur le tronçon routier Cuchi/Cutato.

Les actions susmentionnées ont permis la collecte et la démolition de 2 747 engins explosifs différents, notamment 152 mines antipersonnel, 45 mines antichar, 2 550 artefacts non explosés et 3 442 munitions de différents calibres.

Au cours de la période en question, il y a eu 11 accidents miniers, qui ont fait autant de morts que 12 blessés, dans les municipalités de Menongue, Rivungo et Cuito Cuanavale.

Un processus d'éducation et de sensibilisation contre le danger des mines et autres engins explosifs a été lancé, touchant 6 750 personnes, hommes, femmes et enfants.

S'exprimant lundi à la clôture d'une session de formation de 305 spécialistes et à l'ouverture de l'année du déminage à Cuando Cubango, la vice-gouverneure pour le secteur politique, social et économique, Adélia Muambeno, a salué la performance de l'INAD, qui contribue à améliorer le commerce.

Elle a dit que le déminage à Cuando Cubango contribue à l'expansion des zones de culture, de l'élevage, de l'industrie, du tourisme rural et à la construction et à la réhabilitation des infrastructures, qui forment les principales chaînes logistiques du pays, telles que les routes, d'autres services.

La gouvernante a reconnu que la réussite du programme de gouvernance, notamment la mise en œuvre du Plan Intégré de Développement Local et de Lutte contre la Pauvreté, le Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités et autres, n'est possible qu'avec l'effort, le patriotisme et le zèle des opérateurs de déminage.

À Cuando Cubango, le programme de déminage compte cinq opérateurs : l'INAD, Forces armées angolaises, avec une brigade, la police des gardes-frontières, également avec une brigade, Halo Trust (36) et un opérateur commercial (1 équipe).