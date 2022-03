Angola: João Melo lance son premier roman au Portugal

Luanda — L'écrivain angolais João Melo a prévu, pour le mois d'avril, au Portugal, la sortie du roman "Será este livro um romance?" " Ce livre sera-t-il un roman? ".

L'ouvrage, qui sera publié sous le sceau de l'éditeur Caminho, du Groupe Leya, décrit les difficultés d'un écrivain à produire un roman, dans un contexte de dégradation sociale et culturelle, de changements technologiques, de tensions intergénérationnelles, de défis politiques et d'influences externes.

"Será este livro um romance?" est une parodie métalittéraire et politico-sociale qui confirme la maîtrise de la narration de João Melo, notamment sa maîtrise des techniques postmodernes telles que le pastiche, la narration interrompue, l'intrusion du narrateur et même de l'auteur, les fins multiples et ouvertes et autres.

Comme dans la plupart de ses fictions, l'humour est omniprésent dans ce roman.

Lauréat du Prix national de la culture et des arts 2009, dans la catégorie littérature, pour l'ensemble de son œuvre littéraire, João Melo est généralement publié en Angola et au Portugal, mais a également publié des livres au Brésil, en Italie et à Cuba.

Il a également publié des poèmes et des contes dans plusieurs anthologies, magazines et sites Web littéraires en anglais, français, allemand, arabe et mandarin.

L'auteur possède une collection de 22 livres publiés depuis 1986, dont de la poésie, des contes et des essais.