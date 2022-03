Sénégal: Signature de conventions de partenariat pour l'employabilité des jeunes de Sokone

Sokone — Le maire de la commune de Sokone (Foundiougne), Abdou Latif Coulibaly, et la directrice du Centre de formation professionnelle (CFP) de Sokone, Aissatou Ndiaye, ont signé deux conventions de partenariat destinées à rehausser le niveau de formation et d4employabilité des jeunes de cette ville située au centre-ouest du pays, a-t-on appris, mardi.

La signature de ces conventions "va donner un autre souffle à la formation professionnelle", a souligné M. Coulibaly lors de la cérémonie, en présence de membres de l'équipe municipale.

"Nous allons favoriser l'employabilité des jeunes et exigerons" des promoteurs immobiliers et des entreprises qu'ils recrutent ou reçoivent en stage ces élèves ou étudiants du CFP de Sokone, "surtout par rapport aux filières électricité, bâtiment et plomberie", a-t-il promis.

Les deux conventions de partenariat sont relatives à six projets de formation-insertion (PFI) dans les domaines de la maçonnerie, de l'énergie solaire, des fermes agricoles, de la certification de spécialité en guide touristique, de l'écologie et la pisciculture et de l'investissement en restauration.

Selon lui, "la mairie de Sokone en tant qu'institution, démembrement de l'Etat vient par ce partenariat renforcer et accompagner le chef de l'Etat [Macky Sall] dans sa vision et sa politique d'employabilité des jeunes, afin qu'ils puissent intégrer le marché du travail".

Il a rappelé qu'elle a la "responsabilité de sensibiliser les jeunes par rapport aux métiers d'avenir, dont la mécanique, la plomberie, l'électricité, le bâtiment et d'assurer un suivi pour leur insertion".

Il a souligné que "le Centre de formation professionnelle de Sokone (... ) joue un rôle important dans la formation et l'employabilité des jeunes".

Selon sa directrice, Aissatou Ndiaye, le CFP a besoin de "ces conventions pour la validation de ses projets de formation".

"Les projets ne peuvent pas passer sans les conventions, et ces conventions, nous en avons besoin avec toute autre entreprise qui se trouve au niveau de la localité".

Elle a rappelé que le centre a pour mission de donner à la fois une formation initiale aux apprenants, et aux professionnels une formation continue ainsi qu'un métier.

Le CFP de Sokone, a-t-elle rappelé, a ouvert ses portes avec quatre filières : électricité, les métiers minéraux et techniques, la restauration et la technologie.

De 40 apprenants au départ, il en accueille maintenant 305, a précisé Aissatou Ndiaye.