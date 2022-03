Afrique: Barrages Mondial 2022 - 1 million de dollars pour les Léopards de la RDC en cas de victoire face au Maroc

Le gouvernement congolais met le paquet pour pousser les Léopards de la RDC à la qualification pour la Coupe du Monde 2022.

Pour les barrages du Mondial 2022, les dirigeants du football congolais misent beaucoup sur les joueurs. Ils ne badinent pas avec les moyens et veulent tout mettre en œuvre pour venir à bout du Maroc. En effet, le gouvernement congolais ne lésine pas sur les moyens (financiers) pour encourager son équipe nationale qui sera opposée au Maroc, les 25 et 29 mars, dans le cadre des barrages de la Coupe du monde 2022. Aux dernières nouvelles, comme le rapportent des médias congolais, 1 million de dollars a été promis aux Léopards en cas de victoire contre les Lions de l'Atlas et donc la qualification pour le Mondial qatari.

" Les Léopards de la RDC empocheront chacun 20 000 $ par match pour les rencontres des barrages du Mondial Qatar 2022 face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Tout est mis en œuvre pour permettre aux fauves de se qualifier... ", a annoncé Barthelemy Okito, secrétaire général du ministère des sports congolais, sur Top Congo FM.

Cette remarquable motivation traduit, selon le ministre des Sports, Serge Nkonde, "la volonté du gouvernement de voir le pays se qualifier à la Coupe du Monde au Qatar." Pour sa part, le Premier ministre Sama Lukonde a déclaré: "C'est une opportunité historique que nous avons. Nous avons reçu des instructions claires du président de la République pour l'accompagnement de l'équipe".

Et avec 25 joueurs à se partager le pactole, le budget total revient à 1 million de dollars, soit 500 000 au match aller et 500 000 au match retour. La dernière participation de RDC à une Coupe du Monde remonte en 1974. Contre le Maroc les 25 et 29 mars, les Léopards ont une nouvelle chance de prendre part à cette compétition prestigieuse.