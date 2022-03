Congo-Brazzaville: Musique - Du matériel ultra moderne de spectacles pour Pointe-Noire

La présentation officielle du matériel acquis par Vision TV et dédié au spectacle a été faite, le 4 mars, au km4 ouest, au cours d'une soirée baptisée " Pelissa Ngwasuma ".

Redorer le blason du Congo en matière d'organisation de spectacles de qualité, en général, et redonner à Pointe-Noire son lustre d'antan de plaque tournante de la musique et du spectacle et grenier des jeunes talents, en particulier, telles sont les motivations de Vision TV, organisatrice de spectacles et d'événements de grande envergure. Ainsi, Brice Moungounga, son promoteur, à travers le matériel acquis de dernière génération, veut révolutionner le monde du spectacle.

Un matériel modulable fait d'équipements de sonorisation, de régie, de scène, de la lumière et tenu par des techniciens hors pair, outillés dans les spectacles sons et lumière de grande facture. " Notre matériel peut supporter un spectacle pouvant contenir jusqu'à 30 000 personnes. Nos écrans font 8,40 m de long sur 4, 50 m de hauteur avec la possibilité de les moduler pour en faire un écran de 16 m sur 4,50 m en version 4k. Ce matériel comprend aussi des enceintes soit 12 pièces de 18 720 watts chacune, des subwoofer de 2400 watts, des Line Array de 1560 watts soit une sonorisation qui peut atteindre jusqu'à 90 000 watts. La scène fait 12 m de long sur 10 m de large. Modulée, elle peut offrir une façade de 44 m, sans oublier les autres commodités d'usage pour tout spectacle complet. Le matériel d'amplification, les différents microphones, les guitares, percussions, les instruments à cuivre, les drums et cymbales sont les autres matériels disponibles et offerts par Vision TV ", a dit Brice Moungounga en présentant le matériel.

"Le but de Vision TV est d'apporter sa pierre pour l'éclosion de notre culture et de notre musique. A l'orée de la célébration du centenaire de la ville de Pointe-Noire, nous voulons accompagner ce moment commémoratif et festif. Notre but est aussi de propulser des jeunes talents en faisant leur promotion par l'organisation des concerts. Ce n'est qu'en cela que nous pouvons aider notre jeunesse ", a-t-il conclu.

Pour le promoteur de Vision TV, " la méthode de la structure est d'écouter, de proposer et de conseiller en s'appuyant sur l'expertise technique et les expériences professionnelles et personnelles des chefs d'équipe". Après la présentation technique du matériel, les artistes musiciens Sosey, MLG Mochristo, Varan de Komodo, Nestelia Forest se sont succédé au podium sous les feux des projecteurs et de leur lumière tamisée, des effets électro-acoustiques de la sonorisation sous les ovations du public ravi et enthousiaste.

Signalons que Vision TV a été créée le 4 décembre 2020. Elle est spécialisée dans la régie d'événements, les techniques de sonorisation, l'éclairage, l'aménagement scénique avec la vocation de mettre en valeur tous les types d'évènements publics ou privés : cérémonies, spectacles, portes ouvertes, inaugurations, lancements de produits.