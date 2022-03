Congo-Brazzaville: 15e congrès forestier mondial - La Comifac prépare sa participation

Dans le cadre de sa participation à la quinzième session du Congrès forestier mondial (CFM-15) prévu en mai prochain à Séoul, en Corée du Sud, le groupe de travail sur la gouvernance forestière (GTGF) de la Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) a récemment organisé un atelier visant à échanger sur l'ensemble des activités qu'entend mener son institution à cette occasion.

Outre le Congrès mondial sur les forêts, les membres du GTGF ont également discuté sur la participation des pays membres de la Comifac à la 17e session du Forum des Nations unies sur les forêts qui se tiendra du 9 au 13 mai prochain à New York. Il s'agissait pour eux de faire le point sur la prise en charge des délégations des pays membres ; de mettre en œuvre des recommandations de la dernière réunion du GTGF ; d'adopter des positions communes sur les points inscrits à l'ordre du jour de chacune de ces rencontres et d'un cadre d'intervention des pays membres.

En effet, le Congrès forestier mondial est un forum d'échange de points de vue et d'expériences sur tous les aspects des forêts et de la foresterie. Il sert de plateforme mondiale dans laquelle les membres de la communauté internationale se rassemblent, formulent des recommandations et des déclarations sur les principales questions forestières. Il permet également d'avoir une vue d'ensemble périodique du secteur, afin de discerner les tendances, d'adapter les politiques, de sensibiliser les décideurs et d'influencer l'opinion publique. Il s'agit d'un rendez-vous essentiel pour renforcer le rôle des forêts, ainsi que, dans le contexte environnemental critique, les questions économiques et sociales et la prise en compte de l'évolution du programme de développement durable mondial.

Cette année, l'événement aura pour thème " Construire un avenir vert, sain et résilient avec les forêts " et réunira les principaux acteurs, à l'échelle mondiale, du secteur forestier pour examiner et analyser les principaux défis auxquels le secteur est confronté et les moyens de les résoudre. " Les forêts doivent faire partie intégrante des discussions et des décisions à prendre sur le développement durable, car cela déterminera la santé, le bien-être et la stabilité de la planète et des populations ", indique le congrès.

Notons que l'atelier du GTGF a été organisé par le secrétariat exécutif de la Comifac avec l'appui financier de la coopération technique allemande à travers le projet régional GIZ. Il a connu la participation des personnes ressources et partenaires au développement. Conçu comme une plateforme de promotion de partage des expériences, de la mutualisation des efforts et de l'apprentissage mutuel entre les pays membres de la Comifac et les institutions partenaires, le GTGF mène des actions d'orientations pour l'arrimage des instruments politiques, législatifs, normatifs et institutionnels régissant le secteur forêt-environnement aux grands principes qui structurent la bonne gouvernance.