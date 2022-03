Angola: Plus de 100 entreprises du secteur productif en attente de financement

Cuito (Angola) — Plus d'une centaine d'entreprises, sur les 252 autorisées à développer divers projets liés au secteur productif et agricole de la province de Bié, pourront être financées cette année, dans le cadre du Programme d'appui à la production, diversification des exportations et substitution des importations ( PRODESI).

L'information a été fournie à l'ANGOP par le directeur du Bureau provincial pour le développement économique intégré, Israel Chissingui Elavaco.

Les entreprises visées seront financées par la Banque angolaise de développement (BDA), dont la valeur à investir n'a pas été divulguée.

Cette mesure vise à permettre une augmentation de la production de divers biens, ainsi qu'à stimuler le flux et la consommation de la production nationale.

Ce financement devrait également créer 3 724 emplois directs.

Il a précisé que de nombreux projets n'ont pas encore été approuvés et financés en raison du fait que la plupart des candidats n'ont pas d'entreprises certifiées et présentent une documentation incomplète, en plus de la bureaucratie excessive enregistrée au niveau bancaire.

Au niveau du Prodesi dans la province de Bié, en 2021, dix-huit coopératives agricoles ont reçu un financement de la BDA, soit le même nombre qu'en 2020.

Chaque coopérative a un montant limite de 50 millions de kwanzas, avec un taux d'intérêt de 7,5 %, et la durée de remboursement est négociable.

Le crédit est destiné à produire 53 biens essentiels tels que le sucre, le riz, la viande, la farine de blé, les haricots, la semoule de maïs, le lait, les pâtes, l'huile de soja, l'huile de palme, le savon bleu, le sel, les œufs, les tiges d'acier, le ciment, le mortier, le plâtre, verre trempé, stratifié, emballages en verre, peinture, papier hygiénique, détergent, entre autres.