Angola: Projets du PIIM exécutés à 80 %

Namacunde (Angola) — Les travaux du Programme intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), à Namacunde, province de Cunene, sont exécutés physiquement à 80% et finacièrement à 75%, a indiqué mardi l'administratrice locale Cristiana Nameomunu.

Namacunde a bénécifié de 19 projets du PIIM, dont deux ont déjà été inaugurés, notamment une école primaire de sept salles de classe et un complexe résidentiel T6, pour enseignants et infirmiers, dans la commune d'Ohakayonde.

Sur les 17 projets en cours, ils comprennent la construction de 24 kilomètres de terrassement et d'une ligne de distribution d'électricité, qui relie les communes de Namacunde et Chiedi.

Les travaux comprennent également quatre écoles de sept salles de classe chacune, 10 résidences T6 pour les infirmiers et enseignantes et le creusement de réservoirs d'eau pour la population et le bétail, d'une valeur de 1,1 million de kwanzas.

S'adressant à l'ANGOP sur l'avancement des travaux sociaux du PIIM, à Namacunde, Cristiana Nameomunu a déclaré que le rythme d'exécution physique et financière des travaux indique des progrès pour être remis en juin de cette année.

Elle a également informé que dans les prochains jours une école primaire de sept salles de classe sera inaugurée, dans la commune d'Oikundo, et deux résidences T6, à Omuhogo et Onashalama, pour accueillir élèves, enseignants et infirmiers.

Cristiana Nameomunu a indiqué qu'elle surveille en permanence les travaux et encourage les entrepreneurs à respecter les délais, afin que les travaux en cours soient achevés et livrés aux bénéficiaires.