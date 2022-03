Ile Maurice: Rodrigues - Le nouveau gouvernement s'attaque au Covid-19 et au problème d'eau

Une nouvelle équipe pour affronter le Covid-19. Le gouvernement régional de Rodrigues donnera les grandes lignes de son plan d'attaque pour combattre le virus ce matin, lors d'une conférence de presse. Johnson Roussety, le chef commissaire de Rodrigues, a eu une première réunion avec son équipe hier matin à son bureau, à Port-Mathurin, pour parler de divers dossiers. Parmi ceux-ci, le Covid-19.

"Nous allons demander l'allégement de certaines restrictions, comme la fermeture des églises et la fermeture des boutiques et supermarchés les dimanches. Il y a un signe que la contamination est en baisse. C'est encourageant. Si nous voyons que la situation s'aggrave, nous allons prendre des mesures nécessaires", a-t-il dit.

Johnson Roussety compte encourager la population à compléter ses doses vaccinales. "J'ai moi-même fait mes vaccins pour ensuite entamer un long voyage sans tomber malade. Il faut accélérer la cadence, en respectant les mesures sanitaires", a ajouté le chef commissaire, qui en dira plus cet après-midi.

Concernant la reprise des vols commerciaux (voir texte ci-dessous), Johnson Roussety affirme que cette décision soulagera des Rodriguais qui ont besoin de se rendre à Maurice pour des consultations médicales privées, mais il n'a pas voulu polémiquer. De plus, il s'attend à une relance dans le secteur de la construction avec cette mesure.

Le chef commissaire a commencé son travail depuis dimanche. Responsable de la gestion de l'eau, il a visité les différents barrages et retenues d'eau de Rodrigues. Il en a même fait état sur sa page Facebook dimanche après-midi, parlant d'abandon. "Le premier constat est que tout semble abandonné et mal utilisé. À la commission de l'Eau, nous allons voir comment optimiser toutes ces ressources en eau pour réduire la misère des habitants de Mt-Charlot et Mt-Fanal dès cette semaine. Je visiterai toutes les infrastructures similaires et en consultation nous agirons", a-t-il souligné.

De plus, lors d'une série de consultations hier, il a fait un autre constat. "Il y a un manque de véhicules au département de la gestion d'eau. Il y a aussi des infrastructures en état d'abandon. Nous avons hérité d'un système où il y a eu un laisser-aller. Il faut tout relancer."

La première réunion du conseil exécutif de Rodrigues se tiendra ce vendredi. Outre le Covid-19 et le problème d'eau, Johnson Roussety doit également s'atteler à préparer le budget de Rodrigues, qui est présenté d'habitude en mars.

Les nouveaux commissaires sont :

Johnson Roussety, chef commissaire et commissaire des Finances, de la Gestion de l'eau et de l'Éducation

Franceau Grandcourt, chef commissaire adjoint, du Logement, des Infrastructures publiques et du Développement durable

Louis Ange Perrine, commissaire de l'Agriculture et à la Pêche

Christiane Agathe, commissaire à la Femme et à la Formation

Alain Wong So, commissaire du Tourisme et à l'Informatique

Nicolas Volbert, commissaire de la Santé et à la Sécurité sociale

Varoc Ravina, commissaire de Jeunesse et aux Sports, aux Arts et à la Culture

Reprise des vols commerciaux : une décision qui déroute

Cette décision prise par le gouvernement de Maurice est considérée comme un manque de respect à l'égard du nouveau gouvernement de Rodrigues, qui a prêté serment samedi. Ce n'est qu'au réveil vendredi matin que les Rodriguais et les nouveaux élus, du surcroît de la majorité, ont appris que les vols commerciaux allaient reprendre pendant la journée sans quarantaine ni test PCR. Pourtant, le caretaker government de l'Organisation du peuple de Rodrigues (OPR), en fonction jeudi, a toujours rejeté l'idée d'une ouverture des frontières malgré la présence du Covid-19 dans l'île pour protéger la population contre le variant Delta.

Sollicité pour une déclaration, un cadre du nouveau gouvernement nous a déclaré que le gouvernement central aurait dû attendre la prestation de serment pour prendre cette décision, sachant que c'est une nouvelle équipe qui a été élue. "Nous n'avons pas été consultés", déplore ce nouveau membre de la majorité.

À Rodrigues, d'aucuns se demandent si ce n'est pas une mesure pour embarrasser le nouveau gouvernement régional qui a vaincu l'OPR, un allié du Mouvement socialiste militant de Pravind Jugnauth. Les nouveaux commissaires n'ont pas voulu réagir. Ils ont eu comme renseignement que le gouvernement central avait pris cette décision depuis longtemps, en se basant sur la disparition progressive du variant Delta à Maurice et pour relancer l'économie rodriguaise.

Il semble que la nouvelle minority leader de l'Assemblée régionale de Rodrigues, Franchette Gaspard-Pierre-Louis, qui était toujours membre et la porte-parole du Covid-19 High Powered Commitee, n'était pas au courant de la situation. "Welcome Delta... Hier et avant-hier, le chef commissaire élu pour deux ans dir pa pou kapav ouvert sans 40N (NdlR, quarantaine) akoz delta. Hier soir, circulaire pou ouverture vol sans 40N atterir", a-telle écrit sur Facebook. Depuis, le post a disparu. Toutefois, ses adversaires ont sauvegardé ce- lui-ci, tout en lui demandant qui était le responsable du Covid-19 High Powered Committee quand cette décision a été prise. La décision, dit-on, a été validée par le High Level Committee sur le Covid-19. L'express a tenté d'avoir une explication. Toutefois, on nous a référé au ministère de la Santé, mais nous n'avons pas eu d'explication.

"Acte criminel"

La société civile rodriguaise déplore également l'absence de considération pour les Rodriguais. Alain Tolbize, le président de la Rodrigues Government Employees Association, a été prompt à réagir. "Nous ne sommes pas d'accord. Cette décision a été brusque. La reprise des vols commerciaux aurait pu se faire progressivement. Il fallait garder le test PCR obligatoire. C'est un manque de respect vis-à-vis du nouveau gouvernement. Il fallait attendre qu'il prête serment. Le gouvernement de Maurice en a profité à un moment où il y a un changement au pouvoir. C'est un acte criminel. Il doit revoir sa décision, sinon il assumera ses responsabilités", nous répond-il.

La résistance s'organise également du côté des membres du Mouvman sitoyen anti-COVID. Shane Etienne, un des porte-parole de cette organisation, qui a tenu au moins deux manifestations à Rodrigues pour empêcher l'ouverture des frontières, parle également d'un manque de respect. "Nous ne sommes pas d'accord que cette ouverture soit faite. D'après les rapports, le variant Delta disparaîtrait d'ici la fin de mars. Le gouvernement mauricien aurait pu attendre. Il n'a pas consulté le nouveau conseil exécutif de Rodrigues. Je me demande s'il a contacté le caretaker government de l'OPR pour prendre cette décision. Nous attendons une rencontre avec le nouveau gouvernement pour savoir ensuite quelle mesure nous allons prendre", déclare-t-il.