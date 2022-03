Ile Maurice: Assurances - Le libre-choix de choisir son assureur une réalité

C'est confirmé. Les automobilistes pourront choisir librement leur société d'assurances sans aucune contrainte de la banque, de ses concessionnaires ou d'un agent. Le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Mahen Seeruttun, l'a annoncé le 3 mars lors d'une cérémonie marquant les 25 ans de la GFA Insurance. Une campagne de sensibilisation sera lancée à cet effet.

Tout en se réjouissant de cette annonce, Abdel Ruhomutally, le Managing Director de la GFA Insurance, rappelle des plaidoyers qu'il a faits dans le passé pour l'application complète de la Section 81 (Freedom of Choice) de l'Insurance Act. Selon lui, le secteur est entaché de violations persistantes des pratiques commerciales déloyales.

"La Section 81 - Freedom of Choice - prévoit que le client a le droit de choisir sa compagnie d'assurances et ne peut, en quelconque façon, être poussé ou incité à retenir les services d'une société assurance dictée par sa banque, son concessionnaire de voiture, son broker ou même sa société de leasing", a-t-il expliqué. Il a ajouté que la GFA a mené cette bataille seule près de 20 ans. Et qu'il a été difficile pour l'assureur de démontrer aux gouvernements et régulateurs successifs que ces violations font du tort aux clients et à l'industrie en général.

Le Managing Director de la GFA a également plaidé pour l'application urgente de la National Claims Database, annoncée récemment par la FSC. Cette Database devrait permettre d'identifier les réclamations frauduleuses. Réagissant, le ministre Seeruttun a confirmé l'application de la base de données centralisée numérique cette année pour faciliter le recouvrement des sinistres en assurance automobile.

Par ailleurs, dans le cadre de ses 25 ans d'existence, la GFA a annoncé une série d'initiatives, notamment la création de cinq bourses d'études dans des filiaires des services financiers pour les enfants des employés. Une fois leurs études complétées, ces derniers seront assurés d'un emploi.

Fondée par la famille Ruhomutally en 1997, la GFA Insurance opère un réseau de 25 bureaux à travers l'île et emploie plus d'une centaine de personnes. Selon ses derniers chiffres, la GFA jouit d'un ratio de solvabilité de 421 %, soit presque le triple du minimum légal et l'un des plus élevés du marché.