Congo-Kinshasa: Inongo - L'ONG internationale Trias lance un projet sur l'égalité des genres

Le secrétaire exécutif et porte-parole du gouvernement provincial du Mai-Ndombe, Me Stéphane Ikoko a procédé au lancement officiel des activités du projet le projet dénommé " Mobali po na Mwasi " (l'homme pour la femme) , une initiative de l'ONG internationale Trias. La cérémonie s'est déroulée ce lundi 7 mars, dans la salle Lingomba de l'église catholique saint Albert d'Inongo(Maindombe). Pour le responsable de Trias, Albert Matanga, ce projet vise l'égalité du genre entre homme et femme qui va promouvoir le développement des femmes d'Inongo.

D'après le responsable de zone de l'ONG internationale Trias, Albert Matanga, ce projet lancé durera 30 mois. Il est financé par la coopération belge développement, a hauteur de 800.000 euros pour trois provinces, à savoir le Maindombe, le Kongo central et le Haut Katanga.

Albert Matanga indique que le projet " Mobali po na Mwasi " a pour objectif de contribuer à la transformation du genre au sein de la population rurale. Son exécution se fera d'abord en coopératives a Inongo avant de s'étendre ailleurs.

Toujours selon Albert Matanga, ce projet permettra l'autonomisation de la femme de ce territoire : " Nous venons de lancer le projet Mobali Po na Mwasi pour une transformation du genre en milieu rural en RDC. Vous savez que la femme et les jeunes du Mai-Ndombe souffrent encore d'une marginalisation presqu'extrême.

Le projet a été mis en œuvre pour aider ces femmes et ces jeunes, qu'on leur donne un peu la chance de comprendre et d'évoluer. Que les femmes et les jeunes surtout les femmes aient une dignité comme dans toutes les autres nations du monde en egalite entre homme et femme ".

Albert Matanga sollicite l'implication des uns et des autres surtouts, celle des autorités politico-administratives afin que le projet " Mobali po na Mwasi " soit un succès.