Gabon: Ogooué Lolo - Installation du nouveau Chef Canton Onoye

Un nouveau Chef de regroupement du canton Onoye a été officiellement installé dans le département de l'Offoué-Onoye par Jean Bosco Assingabagni, Gouverneur de l'Ogooué Lolo.

La cérémonie s'est déroulée au village Ngouassa, encore appelé carrefour Iboundji, dans le strict respect des mesures barrières en présence du Sénateur Camille Nzoutsi Mouélé et bien d'autres personnalités .

Maurice Magnaga, c'est le nom du nouveau Chef de Canton Onoye. Il a été nommé et installé par Le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni. Main dans la main, la première autorité de la province a procédé à l'installation du nouvel auxiliaire de commandement."Je me réjouis de l'avoir comme collaborateur" fait savoir la première autorité administrative de la province. Le premier représentant provincial du Chef de l'Etat, a avant tout propos, fait observer une minute de silence en la mémoire de feu Edouard Mouélé, Chef de canton, décédé ,il y a quelques années.

Emu et fier d'être le nouveau Chef de canton Onoye, Maurice Magnaga a tenu à remercier les autorités politico-administratives de la province. Reconnaissant envers les autorités provinciales, le nouvel auxiliaire de commandent a tenu principalement à dire merci au Gouverneur et au Préfet , tout en rappelant à tous, que "Tout pouvoir vient de Dieu". Il y croit et promet de remplir les charges qui sont les siennes, rappelées par le Gouverneur.

Il a rappelé que "le Chef de canton est le représentant du Préfet et du Sous-Préfet dans sa circonscription administrative. A ce titre, il coordonne l'activité des chefs de regroupements et des chefs des villages. Il veille à l'application des lois et règlements ainsi que les décisions administratives. Il assure la police administrative, veille à la salubrité de sa circonscription et signale les épidémies, il apporte son concours pour combattre les calamités et participe aux activités de Développement de sa localité. il signale des naissances et aux décès à l'Officier d'Etat civil. Il aide au recensement de la population et à la collecte des impôts".

Présent à cette cérémonie, le Vénérable Sénateur Camille Nzoutsi Mouélé a non seulement félicité le nouveau promu, mais, a surtout exhorté les filles et fils du département de l'Offoué-Onoye a vivre en harmonie. Aussi, a t-il plaidé auprès du Gouverneur que soient rouverts les écoles et dispensaires fermés. La couverture de ces structures permettront aux populations des différentes localités de se faire soigner et aux enfants de s'éduquer et s'instruire.

QUI EST MAURICE MAGNAGA ?

Il est né en le 1er janvier 1947 à Malébé, dans le district de Koula-Moutou, région de l'Ogooué-Lolo, fils de Pango et de Moulaka. Il est marié à la coutume à trois femmes et père d'une nombreuse famille. Le promu est un habitué de la gestion des hommes pour avoir passé 18 ans comme Chef de regroupement. Il a de ce fait, une expérience avérée.