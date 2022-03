Gabon: Des artisans et entrepreneurs les plus performants en 2021 reçus par Ali Bongo

Libreville - le 08 mars 2022-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a reçu ce jour en audience une trentaine d'entrepreneurs parmi lesquels des artisans, des responsables des PME de transformations de produits agricoles.

Prenaient également part à cette rencontre le Premier ministre Chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Ossouka Raponda accompagnée du ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie, Monsieur Hugues Mbadinga Madiya.

Ces jeunes entrepreneurs qui se sont démarqués d'une manière particulière au cours de l'année 2021 ont été sélectionnés au vu de leurs performances, de l'originalité de leurs produits, de leur innovation et de leur capacité à promouvoir le made in Gabon.

L'objectif de cette rencontre a été pour le ministre du commerce de présenter au Chef de l'Etat un échantillon de l'écosystème entrepreunarial qui témoigne d'un dynamisme réel de ce secteur.

En effet, sous l'impulsion du Chef de l'Etat Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Gabon a mis en place depuis plusieurs années des politiques claires et novatrices en faveur des PME. Notamment la création d'incubateurs, d'organes d'accompagnement tels que le Fonds Okoumé Capital et la promulgation dans le cadre de la commande publique et privée, d'une loi sur la sous-traitance.

Cette rencontre a été l'occasion pour le Président de la République d'apprécier la réelle transformation du paysage entrepreunarial gabonais qui se démarque sur les marchés locaux et internationaux.

Il a réitéré sa volonté d'accompagner la jeunesse gabonaise dans l'entreprenariat et instruit le gouvernement de mettre en place un cadre juridique afin de prendre dans les meilleurs délais l'ensemble des textes réglementaires permettant de rendre pleinement opérationnel leur évolution. "Sachez également que vous pouvez et que vous pourrez toujours compter sur mon soutien constant et inconditionnel, comme sur celui du gouvernement à qui j'ai instruit d'avoir un regard prégnant sur les acteurs économiques que vous êtes. Ensemble faisons gagner le Gabon." a-t-il déclaré.

Par ailleurs, en marge de ces échanges, Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec Rose Christiane Ossouka Raponda. Il a été question pour le Chef du Gouvernement qui représentait le Chef de l'Etat à Bata en Guinée Equatoriale de faire un compte rendu de sa participation le 7 mars à l'inauguration du Mémorial en Hommage aux victimes des explosions de la caserne militaire de Nkoa Ntoma.

Reçue en audience par Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Equatoriale, Madame le Premier ministre gabonais était porteuse d'un message de Son Excellence Ali Bongo Ondimba à son Homologue.

Pour rappel, les explosions de Bata sont une série de 5 cinq explosions déclenchées le 7 mars 2021 dans une caserne militaire du district de Nkoa Ntoma occasionnant plusieurs blessés et le décès d'une centaine de personnes.

Aussi, les deux personnalités ont saisi cette rencontre pour évoquer les dossiers domestiques notamment dans les secteurs santé et éducation dans le cadre du Plan d'Accélération de la Transformation.