Cameroun: Gaëlle Moudio Ndedi, une femme exceptionnelle

Le contexte de notre temps est particulièrement trouble. Et la femme camerounaise prise au carrefour de traditions contradictoires et de cultures diverses doit garder la tête froide, se montrer résilience et combative.

Fini le temps où elle pouvait naïvement se reposer sur l'empathie et la galanterie masculine dont le je-ne-sais-quoi de paternalisme dérange. La femme camerounaise de 2022 doit gagner son autonomie financière et intellectuelle. Se faire sa propre idée des choses, construire son chemin, et avoir les moyens de sa politique. Dans ce commerce égalitaire qui s'installe dans la société, la femme ne peut plus se permettre de venir les poches et la tête vide. "Je ne sais pas", et "faisons comme tu veux" ne sont plus des réponses acceptables. Elle doit être une force de proposition sûre.

La femme camerounaise doit également se mettre résolument en lice pour diriger. A même qualification et parcours les femmes nombreuses et compétentes au bas de la pyramide, deviennent introuvables au fur et à mesure qu'on grimpe. Il en est ainsi dans la structure professionnelle aussi bien que dans la structure politique. Des bastions comme la préfectorale ont été pris, mais de nombreux autres comme le gouvernorat restent imprenable.

La femme doit encore conquérir le respect. Le respect de ses compétences pour être rémunérée au même titre que l'homme pour le même service, le respect de sa personne pour ne plus être harcelée, insultée, violentée, violée par le premier venu. Et ce souvent sans réelles conséquences pour le bourreau. Un bourreau qui est donc libre et à qui il est loisible de recommencer à l'envie.

Confrontée à une société où elle se retrouve de plus en plus en monoparentalité, la femme doit pouvoir se mettre en mode dépassement de fonction pour être une maman à plein temps, et suppléer le papa déficient, ou absentéiste. Ce qui suppose, prendre soin des enfants, payer les factures, donner la tendresse, mais aussi imposer le respect et l'autorité. Une femme plus que jamais donc multitache.

Un autre défi de la femme aujourd'hui et non des moindres, c'est de trouver le temps et la force pour prendre soin d'elle-même. De son corps, de son esprit, et surtout de sa santé mentale mise à rude épreuve par tous les autres défis qui se dressent sur son chemin. Et pour cela, vaut mieux rester une femme. Et jouer de ses qualités de femmes sans tenter de singer l'homme qui lui-même à maille à partir avec les défi sociaux de notre temps auxquels il est confronté. Ne dit-on pas que la femme est l'avenir de l'homme?