Congo-Brazzaville: Festivités du 8 mars dans le Pool - Forte mobilisation des femmes à Ignié

Le Congo, tout comme les autres pays du monde, a commémoré le 8 mars la Journée internationale des droits des femmes sur le thème " L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ". A Ignié, dans le département du Pool, un grand focus a été organisé autour de l'administrateur maire, Assitou Kamara Somi.

Plusieurs dizaines de femmes venues du chef-lieu du district d'Ignié et des villages environnants ont pris part massivement à la commémoration de la Journée internationale de la femme, placée sur le thème " La représentativité de la femme dans la politique ". Ainsi, pour exprimer leur engagement dans ce combat noble, les femmes d'Ignié ont organisé une marche festive sur près de deux kilomètres. Elles sont parties du rond-point situé à l'entrée de la localité, en provenance de Brazzaville, jusqu'à au siège administratif de la mairie, chantant et dansant autour de l'administrateur maire.

" Nous sommes décidées aujourd'hui de célébrer avec faste notre fête du 8 mars, parce que nous ne l'avions plus commémorée depuis deux ans, à cause des restrictions édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte au coronavirus. Cette journée est surtout l'occasion pour nous de faire le bilan de notre lutte pour la parité et la représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision ", a souligné Judith, qui a participé à la marche.

Ensuite, les femmes d'Ignié ont organisé une causerie-débat animée par l'administrateur maire de cette localité. A l'occasion, l'autorité municipale a souligné à l'assistance que le 8 mars n'est pas une journée festive mais plutôt l'occasion de faire le bilan des combats menés pour la parité.

" Dans les sphères de prise de décision, la présence de la femme se fait sentir certes, mais la représentativité n'est pas encore celle attendue. Elles y sont certes, mais il y a encore du chemin à faire. J'exhorte donc les femmes engagées en politique à s'affirmer car la politique est comme tous les autres métiers où rien n'est servi sur un plateau en or. Il faut plutôt se battre pour se faire un nom. Je me porterai garante d'accompagner les femmes qui s'impliqueront en politique ", a promis Assitou Kamara Somi.

La Journée internationale des droits des femmes a été instituée par l'Organisation de Nations unies. Les droits des femmes concernent, entre autres, la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité professionnelle et l'autonomie économique, l'accès à la santé, aux droits sociaux et politiques ainsi que la place des femmes dans les médias, la culture, le sport...