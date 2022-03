Maroc: Dialogue stratégique Maroc-USA - M. Bourita s'entretient avec la Sous-secrétaire d'État américaine

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu, mardi à Rabat, des consultations politiques avec la Sous-Secrétaire d'État américaine, Wendy Sherman, en visite de travail au Royaume en marge du Dialogue stratégique Maroc-USA.

Intervenant lors d'un point de presse conjoint avec la responsable américaine, M. Bourita s'est félicité de la qualité des relations séculaires liant le Maroc et les États-Unis et de la densité des échanges bilatéraux multiformes sur les plans économique, politique, stratégique, militaire et sécuritaire.

Le ministre a particulièrement salué la position constante des États-Unis au sujet de la marocanité du Sahara et le soutien américain au plan d'autonomie proposé par le Maroc en tant que solution crédible, sérieuse et réaliste à ce conflit régional artificiel.

Réitérant la position de son pays au sujet du Sahara marocain et de l'initiative d'autonomie, Mme Sherman a loué la contribution du Royaume au processus de paix au Proche-Orient et au dialogue inter-libyen.

La responsable américaine a également relevé que les relations liant le Maroc et les États-Unis, consacrées par le Traité d'amitié datant de 1787, n'ont cessé de s'intensifier au gré des échanges bilatéraux et de la convergence des points de vue sur différentes questions d'ordre régional et international.

A l'occasion de sa visite au Maroc, Mme Sherman a tenu une réunion avec M. Bourita et a co-présidé avec lui une session du Dialogue Stratégique, qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le Royaume et les États-Unis d'Amérique.

Ladite session, sanctionnée par un communiqué conjoint, a été l'occasion pour les diplomaties américaine et marocaine de passer en revue une série de questions d'intérêt commun, dont la coopération sécuritaire et en matière des droits de l'Homme, et de couvrir des questions d'ordre régional ayant trait au Sahel, à la Libye et à l'Ukraine.

Dans ce communiqué, la diplomatie américaine a mis en avant le soutien de Washington au plan d'autonomie proposé par le Royaume et a salué le rôle régional du Maroc en matière de coopération sécuritaire.