Maroc: La Bibliothèque nationale du Royaume et l'ISESCO renforcent leur coopération

Rabat — La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) et l'Organisation du monde islamique pour l'Éducation, la Science et la Culture (ISESCO) ont tenu lundi, une séance de travail, consacrée à l'examen des moyens de renforcer leur coopération, à travers la conception et la mise en œuvre d'un ensemble de programmes et d'activités.

Lors de cette séance de travail, tenue entre le Directeur de la BNRM, Mohamed El Ferrane, et le Directeur général de l'ISESCO, Salem Bin Mohamed Al-Malik, les deux parties ont convenu du lancement d'un programme de coopération et de partenariat dans le domaine de la formation à la gestion des collections manuscrites.

Elles ont également discuté de l'organisation d'une conférence internationale consacrée aux enjeux des bibliothèques nationales dans le monde, outre un vaste programme dédié aux livres audio, dont le but est d'assurer la conversion d'une sélection de livres de première importance depuis le format papier vers le format audio.

Le Directeur de la BNRM s'est engagé à travailler en coordination avec les maisons d'édition marocaines, afin que les ouvrages assujettis au dépôt légal et publiés pendant l'année en cours soient habillés du logo "Rabat, Capitale de la Culture du Monde Islamique, 2022".

A l'issue de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de M. Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l'ISESCO, de Mme Hanae Belayachi, responsable du Département des Affaires Financières et Juridiques à la BNRM, et de M. Driss Chelouati, responsable du Département de la Coopération Internationale et des Partenariats à la BNRM, le Directeur de la BNRM a remis au Directeur Général de l'ISESCO la Bibliographie sélective sur le Sahara marocain réalisée par la BNRM, ainsi que les publications les plus récentes de l'institution.