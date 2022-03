Algérie: Boxe - Imane Khelif, une femme algérienne persévérante

Alger — Dans le but d'honorer le drapeau algérien à l'échelle mondiale, et avec des moyens quasi inexistants, la jeune boxeuse algérienne, Iman Khalif, a pu se frayer un chemin vers la notoriété internationale dans une discipline sportive masculine par excellence.

Iman Khalif (23 ans), première boxeuse algérienne à participer aux Jeux olympiques, s'est illustrée lors du rendez-vous de Tokyo 2020, en obtenant la 5e place de sa catégorie (-63 kg), soit le meilleur résultat obtenu par la délégation algérienne lors des jeux nippons.

Originaire de la ville d'Ain Sidi Ali à Laghouat, l'héroïne algérienne s'est établit, par la suite, à Tiaret, dans le village de Biban Misbah, où elle a effectué ses études jusqu'en deuxième année de lycée, avant d'intégrer l'Institut des sciences et technologies du sport à Ain Benian (Alger).

Munie d'une force athlétique dès son plus jeune âge, ce n'était pas un hasard si Khelif a choisi son sport de prédilection, la boxe, avant d'être convoitée par le club de la Protection civile de Tiaret en 2016.

Revenant sur son début de carrière, Khelif a expliqué à l'APS qu'elle s'est distinguée par son "ambition démesurée", notamment dans le domaine du sport.

Avant de se consacrer à la boxe et d'integrer le club de la Protection civile, Imane se passionnait pour le football, qu'elle pratiquait uniquement avec des camarades de classe.

"C'est les conseils du coach Mohamed Chaara, qui m'ont motivé à me consacrer à la boxe et lui accorder toute l'importance", a déclaré la championne d'Afrique.

C'est durant cette période (2016-2020) que la jeune athlète a réalisé son premier objectif, en devenant la première femme de l'histoire de la boxe algérienne à se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. "C'était pour moi un rêve qui se réalise enfin. J'étais très contente de me qualifier, après un dur labour. J'ai travaillé davantage avec l'aide de nombreuses personnes pour obtenir un résultat honorable qui m'a réjouis", a-t-elle assuré.

Comme toute héroïne à succès, Imane a dû faire face à de nombreuses difficultés et obstacles dans sa jeune carrière, d'autant plus qu'elle venait d'une famille simple et conservatrice. Mais sa persévérance lui a permis de remporter de nombreux trophées, contribuant à changer le regard de la société et de la famille sur la pratique du sport par la femme, après qu'elle ait initialement rejeté l'idée de me voire intégrer le monde du sport.

Avant de poursuivre : "Peut-être que la chose la plus belle et la plus marquante de ma carrière de sportive est d'appartenir désormais à l'élite. Maintenant, mon ambition est de gagner la médaille d'or pour l'Algérie aux prochains Jeux Olympiques-Paris 2024. Je ne manquerai pas non plus l'occasion d'être couronnée lors des Jeux méditerranéens organisés 2022 à Oran", a-t-elle conclu.

Pour son jeune âge, Iman Khelif possède déjà un riche palmarès, avec neuf titres nationaux, deux titres africains (2018 et 2020) et une cinquième place aux Jeux olympiques de Tokyo (2020). Elle a toujours été sur les podiums de plusieurs tournois internationaux, y compris en Tunisie, Hongrie, Bulgarie, Serbie et Turquie. Elle a également remporté son dernier titre il y a moins d'un mois à Sofia, en Bulgarie, où elle a remporté l'or dans un tournoi international.