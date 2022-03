Seychelles: Le pays fait le point sur les formidables réalisations de leurs femmes à l'occasion de la célébration du 8 mars

Dans un message pour la Journée internationale de la femme le 8 mars, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a commenté le thème des Nations Unies pour cette année, qui est "L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable".

M. Ramkalawan a déclaré que le thème "nous permet de réfléchir à la contribution des femmes aux Seychelles et à travers le monde dans la lutte contre l'une des plus grandes menaces pour notre avenir durable - le changement climatique".

Les Seychelles, même en tant que petit pays, ont vu des femmes diriger des campagnes et des groupes d'action volontaire pour le climat, a-t-il ajouté.

"Elles sont des militantes les plus virulentes pour la préservation de notre environnement et peut-être même les plus performantes ; les femmes constituent la majorité dans nos secteurs gouvernementaux traitant du changement climatique et de la durabilité avec 55 % aux postes de direction et de leadership."

Il a terminé son message en disant : "Je voudrais prendre position et reconnaître les femmes de tous horizons qui sont engagées et qui agissent volontairement et de leur plein gré pour le climat aujourd'hui pour un avenir plus sain et plus durable !"

Témoignages inspirants de femmes leaders et performantes dans la société seychelloise

Des femmes seychelloises de différents horizons se sont réunies pour partager leurs expériences de vie, leurs voyages et leurs plus grandes réalisations afin d'inspirer les autres lors d'un forum organisé mardi par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Famille.

La gouverneure de la Banque centrale des Seychelles, Caroline Abel, l'une des cinq panélistes du forum, a partagé sa plus grande réussite en ce qui concerne la manière dont elle peut influencer positivement les gens.

"La finance est un domaine très technique et la plupart du temps, le public ne comprend pas ce que nous disons. En 2020, nous avons constaté le besoin de parler plus souvent à la population compte tenu de la pandémie, alors nous avons lancé la conférence de presse direct [presse audiovisuelle] en créole. Aujourd'hui quand je rencontre un membre du public qui affirme comprendre ce qui se dit, c'est pour moi la plus grande réussite. On peut rapprocher le sujet de la finance et de l'économie des gens qui comprennent maintenant mieux le sujet ", a-t-elle déclaré.

Mme Abel travaille pour la Banque centrale depuis 28 ans et occupe le poste de gouverneur depuis 10 ans.

Une autre panéliste, Vanessa Gendron, pilote d'hélicoptère professionnel, a déclaré qu'en tant que première femme sur le terrain localement, elle se sentait " nerveuse et ne savait pas vraiment comment le prendre, mais avec le bon état d'esprit ", elle l'a fait, et aujourd'hui, elle se voit "influencer d'autres femmes pour qu'elles entrent dans le secteur".

"J'essaie de briser la stigmatisation selon laquelle les femmes ne sont pas mécaniquement enclines à piloter des hélicoptères et à réparer des avions. J'en suis la preuve et j'espère qu'à l'avenir, d'autres femmes suivront le même chemin", a déclaré Mme. Gendron.

D'autres intervenants, dont Kelly-Mary Anette, qui est Miss Intercontinental Africa, ainsi que Marie Madeleine Matombe, une promotrice du kamtole - une danse traditionnelle seychelloise - et Anna Rose Clarrise, une bénévole pour Women in Seychelles, ont parlé de leurs expériences.

Parlant du forum initié par le ministère de la famille, un membre de l'auditoire, Monera Majah a décrit l'événement comme étant inspirant.

"La vie d'une femme est importante dans la société - une femme apporte beaucoup de sa naissance à l'âge adulte à ses amis et sa famille. L'événement d'aujourd'hui est une très bonne initiative et nous savons que les femmes sont célébrées presque tous les jours, mais aujourd'hui est une journée spéciale pour que les gens reconnaissent que le ministère est là pour reconnaître les femmes et leurs réalisations dans la vie ", a-t-elle déclaré.