Ile Maurice: Entrepreneurs étrangers - Le nouveau bâtiment de la Cour suprême mal construit ?

Revoilà National Buildings Construction Corporation (India) Limited (NBCC), bénéficiaire de nombreux chantiers publics à Maurice mais mise à l'index en Inde. Parmi ses constructions : la Cour suprême. Selon plusieurs ingénieurs, le problème avec ce genre de projets "G to G", outre qu'il n'y a pratiquement pas de transparence, c'est que les consultants de même que les architectes, ingénieurs et ouvriers sont choisis par le financier, l'Exim Bank de l'Inde ou l'Exim Bank de la Chine. Aucune supervision locale n'est faite. Ce serait la raison des malfaçons...

Mur des lamentations

Ainsi, on nous signale certains problèmes au nouveau bâtiment de la Cour suprême. Il paraît que cet édifice flambant neuf fuit... déjà. Des bureaux, et non des moindres, seraient régulièrement arrosés lors de grosses pluies. Mais le problème a été réglé depuis, sans que l'on sache qui a payé pour ces réparations.

Comment est-ce possible pour un bâtiment qui vient d'être construit ? Nous avons contacté Osman Mahomed, qui en a parlé lors de la conférence de presse du Parti travailliste, vendredi. "Ce problème d'étanchéité peut être causé par un manquement, soit au niveau du design (conception), ou du matériau utilisé ou tout simplement au niveau de la supervision."

Il s'interroge : "Y a-t-il une water-proofing membrane installée,comme c'est le cas pour tous les nouveaux bâtiments ? Y a-til un bon système de drainage sur le toit et là où il le faut ?"Le député travailliste se demande si, en deux ans à peine, on a ce genre de problème, qu'en sera-t-il plus tard ? Pour rappel, le député rouge avait, lors de la conférence de presse, fait référence aux "murs qui pleurent" à l'hôpital Bruno Cheong, construit par des contracteurs chinois.

Et la garantie décennale et les 5 % du montant du contrat retenu sous le "defects liability" ? À noter que cette période a été ramenée à seulement six mois, Bobby Hurreeram plaidant au Parlement en 2020 les problèmes de cash-flow des entrepreneurs. Y compris des firmes indiennes ? C'est pour cela que l'on pense que c'est l'État mauricien qui a financé les réparations. Chez Landscope, qui fut l'Implementing Agency du projet, on nous assure que ces garanties ont été prises. Et qu'elle n'a reçu aucune plainte relative à des fuites d'eau. Tout en concédant qu'il arrive que des bâtiments, même neufs, aient des problèmes d'étanchéité.

Pas d'exercice, ni d'économie d'énergie

L'autre manquement assez grave à la New Court House est l'absence d'escalier ! Il y en a bien un mais, nous dit-on, c'est un escalier de secours, utilisé en cas d'incendie et il doit donc rester libre de toute circulation. Résultat : ce sont les ascenseurs qui doivent être utilisés, même par ceux désirant, par exemple, se rendre du quatrième au troisième étage alors que l'on aurait pu utiliser les escaliers. Du coup, ceux qui accèdent aux salles d'audience à partir du rez-dechaussée doivent poireauter, l'ascenseur ayant été pris par ceux se trouvant déjà en haut. D'où les longues files d'attente que l'on peut voir au rez-dechaussée. Un avocat nous raconte qu'il a tellement at- tendu un jour qu'il est arrivé en retard à la salle d'audience et a appris que son procès a été "struck out".

Osman Mahomed ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'escalier pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent prendre l'ascenseur "À l'heure où nous parlons d'économie d'énergie et de l'importance de faire de l'exercice, on nous oblige à prendre l'ascenseur. Et à faire la queue même si l'on est pressé."

À cela, Landscope nous rétorque que c'est à la Cour suprême de gérer l'accès comme elle le veut. Mais comment gérer un seul escalier réservé à l'évacuation d'urgence ? avons-nous demandé. Réponse : "Cette construction a obtenu son 'Fire Certificate' ainsi que le BLUP." Nous n'avons pas demandé aux autorités concernées pourquoi elles ont approuvé le plan de la New Court House...

Sous-sol en danger ?

Un autre ingénieur est préoccupé par un autre souci : pourquoi a-t-on construit la New Court House tout près du Ruisseau du Pouce ? "J'espère que les ingénieurs se sont assurés que ce ruisseau, qui devient un véritable torrent rugissant lors de grosses pluies, ne déborde pas et n'envahisse pas les deux sous-sols de l'édifice." Il nous rappelle que les équipements importants de la Cour suprême s'y trouvent justement. "Et je ne parle pas des voitures des juges qui y sont garées !"

Sollicité, Bobby Hurreeram, dont le ministère, les Infrastructures nationales, est responsable de la maintenance de l'édifice, a promis de revenir vers nous. Mais il ne l'avait pas encore fait à l'heure où nous mettions sous presse hier soir.