Maroc: Taza - L'INDH finance l'acquisition de 25 bus de transport scolaire

Taza — La flotte du transport scolaire au niveau de la province de Taza a été renforcée, mardi, avec la réception de 25 bus pour faciliter les déplacements des élèves à travers l'ensemble des collectivités territoriales.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le comité provincial du Développement Humain (CPDH), l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du nord du Royaume (APDN) et les collectivités territoriales bénéficiaires.

Elle vise à lutter contre le phénomène de la déperdition scolaire, la mise en œuvre des programmes d'appui éducatif et d'orientation scolaire et la contribution à la généralisation et à l'amélioration des conditions de scolarisation.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service des affaires économiques et de la coordination à la province de Taza, Massoud Haddad, a souligné que cette initiative qui vise à encourager et à soutenir la scolarisation dans la monde rural, profite à 23 communes territoriales relevant de la province.

Cette opération, a-t-il dit, s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat entre le Comité provincial de développement humain, l'APDN et les collectivités territoriales bénéficiaires avec une enveloppe budgétaire d'environ 7,5 millions de DH.

La province de Taza mise sur le développement du transport scolaire pour favoriser la scolarisation dans le monde rural et lutter contre la déperdition scolaire et ce, en tirant profit de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain qui ne ménage aucun effort pour accompagner les élèves en milieu rural.