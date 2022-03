Maroc: Ramadan 1443 - Approvisionnement abondant à Demnate, offre bien supérieure à la demande

Demnate (Azilal) — Les marchés de la commune de Demnate relevant de la province d'Azilal sont suffisamment approvisionnés en produits et denrées alimentaires de grande consommation avec une offre bien supérieure à la demande.

A quelques semaines de l'avènement du mois béni du Ramadan, les principaux produits qui connaissent une consommation croissante durant ce mois sont disponibles en abondance au niveau des marchés de fruits et légumes, des différentes aires de commercialisations de gros, des abattoirs de la province, et des supermarchés et commerces de proximité.

Selon les données de la Division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de la province d'Azilal les tournées de contrôle dans le cadre du suivi de la situation de l'approvisionnement des marchés et des prix ont été intensifiées ces dernières semaines pour le contrôle des prix des principaux produits mis en vente et pour s'assurer de la qualité de ces produits.

A l'issue de ces tournées pilotées par les commissions locales, il a été constaté que les prix sont stables avec une légère fluctuation des prix de certains produits soumis à la loi de l'offre et de la demande au niveau international.

A Demnate, la commission effectue de manière régulière des sorties inopinées pour le contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires avec l'établissement de procès verbaux à l'encontre des contrevenants qui ne respectent les règles d'hygiène et le cas échéant la saisie et la destruction des denrées et produits alimentaires impropres à la consommation et des viandes avariées.

Au marché hebdomadaire de Demnate, la commission comprenant notamment le chef de la deuxième annexe administrative, Hassan Hichami et le président du conseil communal de Demnate et les cadres de l'ONSSA outre les autres membres s'assurent à chaque coin du Souk du respect minutieux des règles d'hygiène et des normes de stockage et de la qualité des denrées alimentaires végétales et animales mises en vente.

Dans une déclaration à M24, la chaine d'information en continu de la MAP, le président du conseil communal de Demnate, responsable de l'organisation chaque semaine du marché hebdomadaire, Noureddine Sbaa, a indiqué que l'offre des différents produits de grande consommation dépasse largement la demande, rappelant que les marchés de la commune de Demnate sont suffisamment approvisionnés.

La commission de contrôle veille à la protection de la santé et du pouvoir d'achat des consommateurs, a rappelé M. Sbaa, également membre de la commission mixte locale de contrôle, ajoutant que la commission a multiplié les descentes inopinées de contrôle de la qualité des produits alimentaires dans l'ambition de lutter contre toute forme de spéculation.

Pour leur part, nombre de citoyens de la province d'Azilal ont assuré que les marchés sont suffisamment approvisionnés en denrées de toutes sortes, rappelant que le marché offre une variété de produits à des prix très abordables et qui sont de très bonne qualité.