Algérie: Exploiter les capacités des établissements de la formation professionnelle dans la production

Tiaret — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi a mis l'accent mardi à Tiaret, sur l'impératif d'exploiter les capacités des établissements de la formation professionnelle pour intégrer le domaine de la production et partant engranger des revenus supplémentaires.

En inspectant des ateliers au centre de formation et d'apprentissage "Ahmed Sebaâ" dans la commune de Medroussa, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a ainsi instruit ses responsables de "passer à la production d'autant que les ateliers des structures du secteur possèdent les capacités de production et sont dotés d'équipements et de moyens développés", soulignant qu'il est aujourd'hui possible de combiner entre la formation et la production.

Dans une déclaration à la presse, M. Merabi a indiqué que les lois régissant le secteur ouvrent grand la voie pour entreprendre des opérations de production et contribuer au développement local, en plus de garantir la formation des stagiaires.

Il a, à ce titre fait savoir que des cycles de formation seront, prochainement lancés par son département ministériel au profit des responsables sur la gestion des établissements de formation et les méthodes permettant d'exploiter cet aspect et partant entraîner des revenus supplémentaires devant contribuer à financer différentes opérations au sein de l'établissement telle la maintenance.

Il a, à ce titre rappelé les accords signés dans cette optique avec différents secteurs, en adéquation avec la vocation de la wilaya.

Par ailleurs, le ministre a présidé des cérémonies de signature de quatre accords de coopération et de partenariat entre le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et l'entreprise publique de transport urbain et suburbain de Tiaret, la laiterie "Sidi Khaled" de production de lait et dérivés relevant du groupe "Giplait", l'association de wilaya de soutien aux activités de jeunes et le centre d'élevage équin "Chaouchaoua", ainsi que l'antenne de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) concernant le quatrième accord.

La visite de travail et d'inspection du ministre a été aussi marquée par l'inauguration d'un centre de formation professionnelle à haï "Kermane" au chef-lieu de wilaya, l'inspection de la laiterie "Sidi Khaled", de l'entreprise publique de transport urbain et suburbain de Tiaret et une entreprise privée de production de panneaux en plastique flexible.