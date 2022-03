Afrique: Élection à la Fif - Les clubs rejettent en bloc une nouvelle décision de la FIFA

Les membres actifs de la Fif ont été conviés hier à une réunion d'information par le Conor-Fif suite à un courrier de la Caf et de la Fifa qui lui est parvenu. Dans ce courrier, la Fifa et la Caf contestent la décision prise en Assemblée générale par les clubs concernant l'article 47 relatif au parrainage.

" La disposition des nouveaux statuts relatifs au parrainage n'est pas conforme aux instructions que la Fifa et la Caf avaient données pour assurer sa conformité avec les exigences de bonne gouvernance ", écrit le courrier de la Fifa. Par conséquent, elle invite les membres actifs de la Fif à " modifier cette disposition, soit en supprimant le parrainage, soit en revenant à un système de quatre parrainages sans catégorisation, limitant les risques de blocages de candidature ". Cette nouvelle portée aux membres actifs hier a été unanimement contestée.

Les clubs qui ont été reçus hier en fonction de leur catégorie ont refusé en bloc cette nouvelle décision de la Fifa. " Je suis choqué, ahuri, et déçu. On ne peut pas adopter à plus de 90% des textes et les remettre en cause ", s'est offusqué Kaé Oulaï, représentant l'association des entraîneurs.

" C'est un manque de respect pour les présidents de clubs et pour toute la Côte d'Ivoire. La Fifa nous a dit que l'Ag est souveraine. Partout le parrainage existe. Les 14 clubs de la Ligue1 sont unanimes pour dire qu'ils ne participeront pas à une nouvelle assemblée générale pour modifier les textes ", a déclaré Yssouf Diabaté, le président du Sporting club de Gagnoa. Certains présidents de clubs estiment quant à eux que la confiance est rompue et que c'est une stratégie voilée du Conor-Fif de faire prolonger son mandat à la tête de la faitière du football ivoirien.

" La confiance est rompue entre le Conor-Fif et les clubs. Dans le courrier, la Caf et la Fifa disent que le Conor-Fif lui a fait un rapport selon lequel des clubs achètent les parrainages. Qu'ils nous apportent les preuves de ce qu'ils avancent. Tout ça, ce sont des stratégies pour se maintenir à la Fif ", a déploré pour sa part Issa Diabaté, président de Bouaké Fc. En somme, les membres actifs de la Fif n'ont pas l'intention de se laisser faire. La présidente du Comité de normalisation a pris bonne note de leurs observations et a promis de faire un retour à la Caf et à la Fifa. Elle a par ailleurs indiqué que le processus électoral n'était pas suspendu et que les dossiers de candidature pouvaient toujours être reçus.