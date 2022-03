Sénégal: Mbayang Thiam salue de grandes avancées dans l'acceptation du foot féminin

Dakar — Mbayang Thiam, l'entraîneure de l'équipe nationale féminine des U17 a confié à l'APS avoir noté de grandes avancées dans l'acceptation du football féminin dans les familles sénégalaises.

"Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des parents prendre leurs filles par la main et venir les confier aux techniciennes que nous sommes", a expliqué l'ancienne arrière droit de l'équipe nationale féminine.

Pour la plupart des familles, le football féminin est un sport comme un autre pouvant aider à l'épanouissement de leurs enfants, a indiqué la maîtresse d'éducation physique et sportive interrogée sur la question.

"C'est très différent par rapport à notre génération où c'est notre passion, notre ambition et notre personnalité qui nous permettaient de surmonter les nombreux écueils", a-t-elle rappelé.

Elle a ajouté que les matchs étaient organisés dans des terrains vagues.

"Il y avait peu de matériels didactiques et même en équipe nationale, les conditions étaient loin d'être remplies contrairement à maintenant où les joueuses peuvent faire des stages dans des endroits sécures et bien aménagés", a-t-elle fait savoir, évoquant les centres Jules Bocandé et Youssoupha Ndiaye où sont tenus les stages.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a aussi décidé d'impulser la pratique de la discipline, a-t-elle ajouté, soulignant que l'aspect social est aussi très important.

"En plus de leur traitement en club et en sélection nationale, les parents et les filles elles-mêmes savent que le football est un moyen de promotion sociale avec des internationales qui signent des contrats dans des clubs européens", a dit la technicienne qui a conduit l'Union sportive des Parcelles Assainies au titre de championne de la Division 2, la saison dernière.

L'espoir est permis puisque les interdits et autres préjugés sont en train de tomber un à un, a-t-elle souligné.

Et tout cela arrive à un moment où l'équipe nationale féminine, 10 ans, après sa première participation à la CAN, s'est de nouveau qualifiée, s'est-elle réjouie.

Elle a salué par la même occasion le parcours de l'équipe nationale U20 qui est à deux matchs d'une qualification historique en phase finale de la Coupe du monde de la catégorie.

L'équipe du Sénégal U20 qui a éliminé respectivement le Mali, la Guinée et le Maroc sera opposé au Nigeria pour le dernier tour avec le match programmé pour le 12 mars au stade Lat Dior de Thiès.

"Les voyants sont au vert et nous avons beaucoup d'espoir", a dit Mbayang Thiam qui a perdu, 0-1, samedi, la manche aller du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde U17 contre l'équipe du Ghana.