Afrique de l'Ouest: L'Afd signe plusieurs conventions avec le ministère des Affaires économiques

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs et l'Agence française de développement (Afd) ont signé, le 25 février 2022, 4 convention total de 9,75 M Euro. C'est ce que contient une note des Brèves économiques de l'Afrique de l'Ouest, une publication du Service économique régional du ministère français de l'Economie, des Finances et de la Relance.

Octroyé sous forme de don, ajoute la même source, l'enveloppe permettra un projet d'appui au développement de l'entreprenariat (9 M Euro), un appui technique à l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographie et économique (250 K Euro) et une facilité pour aider le pays dans la définition d'une stratégie énergétique à l'horizon 2050 (300 K Euro).