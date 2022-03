Cote d'Ivoire: Salon de l'immobilier 2022 - Le Guichet unique Cie-Sodeci présenté aux acteurs du secteur pour une simplification des procédures

Les acteurs du secteur de l'immobilier ont tenu la 5ème édition de leur salon pour répondre aux attentes des futurs acquéreurs et investisseurs. A la patinoire du Sofitel Abidjan Hôtel ivoire où s'est tenu l'édition 2022, les acteurs du bâti ont proposé, les 5 et 6 mars 2022, un " dialogue direct et personnalité " aux futurs acquéreurs et investisseurs dans l'immobilier. L'un des acteurs incontournables de l'immobilier, le guichet unique de la Cie-Sodeci était de la partie auprès de ces professionnels.

Le Sous-Directeur du Guichet unique à la CIE, Brice Djigbenou, a animé un panel lors de ce salon. A cette occasion, il a présenté le guichet unique et ses avantages pour les promoteurs immobiliers. " Le Guichet unique est une équipe commerciale mixte constituée des agents de la Cie et de la Sodeci, avec pour mission principale la prise en charge des préoccupations des promoteurs immobiliers, propriétaires d'immeubles, aménageurs fonciers ", a-t-il indiqué.

Selon M. Djigbenou, c'est en juillet 2019 que ce guichet a été mis en place. L'objectif, dira-t-il, est de simplifier les procédures de branchement et raccordement engagé par les promoteurs immobiliers. Aussi, a-t-il souligné que cette unique porte d'entrée pour les entreprises immobilières, leur offre plusieurs avantages. Il s'agit de la simplification du parcours client (réduction de pièces à fournir et d'exécution rapide), une meilleure prise en charge, la qualité des travaux (les travaux de Raccordement, de Branchement -Abonnement sont exécutés par une équipe) et la sécurité des installations garanties

Cette plateforme d'échanges a été aussi le lieu pour la Sodeci et la Cie de présenter de nouveaux produits mais aussi des solutions du guichet unique pour aider les promoteurs immobiliers et les particuliers dans les maisons.