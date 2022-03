Madagascar: Promotion de l'industrie - La BAD épaule le MICC dans les projets PTASO et PAISF

Concrétisation. Financés par la Banque africaine de développement (BAD), le Projet de transformation agro industrielle de la région Sud-Ouest (PTASO) et le projet d'appui à l'industrialisation et au service financier (PAISF) ont été au centre du débat lors d'une rencontre entre le ministre Edgard Razafindravahy et les représentants de la BAD, lundi à Ambohidahy.

Annoncé officiellement le 21 février à Toliara, le PTASO permettra de promouvoir les produits agricoles tel que le riz, le pois de cap, le maïs, le manioc, les produits halieutiques et les petits ruminants, par le développement d'infrastructures et la mise en place de mesures susceptibles de susciter l'intérêt du secteur privé à prendre sa place au niveau des maillons-clefs que sont la transformation industrielle et la mise sur le marché. " La mise en œuvre de ces projets doit être accélérée afin de créer une dynamique dans les régions", a déclaré le ministre Edgard Razafindravahy.

Le nom du coordinateur national du projet PAISF a déjà été soumis à la BAD, tandis que celui du PTASO sera transmis cette semaine. Les discussions entre les deux parties ont également mis en évidence la nécessité d'aligner les deux projets. Le PAISF, projet sur le fonctionnement effectif du secteur industriel, requiert un secteur financier dont l'accès est facilité pour les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi qu'un système de formation qui soit adapté aux besoins du marché du travail.