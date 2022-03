Egypte: LDC / Mohamed Salah - " On avait inconsciemment trop confiance "

Mohamed Salah préfère garder le positif au sortir de la défaite mardi (0-1) de Liverpool face à l'Inter. L'international égyptien retient juste la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, même si c'était dans la douleur.

Liverpool a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, malgré une défaite face à l'Inter Milan (0-1) ce mardi. Le succès à l'aller (2-0) a suffit pour le bonheur du club anglais. Interrogé à la fin de la partie, Mohamed Salah, qui a touché à deux reprises le poteau, reste positif.

" Peut-être que ça a fait qu'on avait inconsciemment trop confiance. Mais c'était un bon match pour apprendre et passer à autre chose. L'Inter, c'est une équipe difficile, nous avons réussi à gagner à l'extérieur et le plus important reste la qualification. J'ai touché le poteau deux fois, c'est ok, peut-être que lors du prochain match je marquerai trois fois. Nous avons perdu le match et peut-être que cela nous donnera un coup de pouce pour la suite, c'est un bon match pour apprendre. Tout le monde veut gagner la Ligue des Champions et la Premier League et nous nous battrons pour les deux, alors nous verrons bien ", a confié l'Egyptien pour BT Sport.