Burkina Faso: Durée de la Transition - L'Union européenne garantit son soutien au pays

En visite au Pays des hommes intègres, la représentante spéciale de l'Union européenne (UE) pour le Sahel, Emanuela Del Re, avant de prendre son vol retour, a fait le point de son séjour à la presse le 4 mars 2022. En attendant la décision de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la durée de la Transition (3 ans), l'UE selon l'ex-députée italienne, "n'abandonnera jamais le Burkina".

Il serait fastidieux d'établir la liste exhaustive des personnalités et autres personnes-ressources qu'a rencontrées Emanuela Del Re le temps de son séjour. Personnalités politiques, acteurs de la société civile, déplacés internes, diplomates. Elle a pris langue et fait le tour de la situation nationale avec de nombreux acteurs de la vie publique burkinabè.

On retiendra particulièrement l'échange qu'elle a eu le 2 mars avec le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. "Des échanges enrichissants", foi de la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Avec le nouveau chef de l'Etat, elle dit avoir évoqué l'engagement de l'UE dans notre pays, que ce soit dans le domaine humanitaire, du développement ou encore dans la lutte contre le terrorisme. Une présence saluée, à l'en croire, par le chef de l'Etat.

Par ces temps qui courent, Emanuela Del Re se félicite que son hôte se soit engagé par un retour à l'ordre constitutionnel normal. A son interlocuteur elle a formulé une requête: la libération de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré toujours en résidence surveillée depuis sa chute le 24 janvier dernier. Le lieutenant-colonel Damiba, selon la conférencière, lui a rétorqué que le président était toujours gardé pour sa propre sécurité.

Après les assises nationales qui ont décidé de fixer une durée de 3 ans à la Transition, tous les regards se tournent maintenant vers Abuja, où se trouve le siège de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Si cette durée n'obtenait pas les faveurs de Nana Akufo-Addo et de ses pairs, le Burkina pourrait comme son voisin malien être mis au ban de la Communauté. Si du côté de l'Union européenne on attend aussi la décision de la CEDEAO, Emanuela Del Re s'est montrée plus que claire: "L'UE n'abandonnera jamais le Burkina", a-t-elle répété face à l'insistance des journalistes. Celle qui dit avoir été émue, en visitant le camp de déplacés de Kaya, maintient que l'organisation poursuivra quoi qu'il arrive son action humanitaire et de développement dans le pays.

A l'entendre, la guerre qui se déroule en ce moment en Ukraine, aux portes de l'UE ne devrait pas non plus influencer l'aide qu'apporte Bruxelles au Burkina. Réagissant aux accusations de traitement raciste dont seraient victimes les Noirs qui tentent de quitter l'Ukraine, Emanuela Del Re se dit choquée par de telles allégations qui vont à l'encontre des valeurs européennes telles la légalité et la solidarité.