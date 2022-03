Afrique: Basket-ball - "Giants of Africa" ouvre une Académie à l'orphelinat de Bingerville

Masai Ujiri, vice-président du conseil et président du club de basket-ball de Toronto Raptors (Nba) et sa Fondation Giants of Africa ont procédé, lundi, à l'inauguration d'une Académie de basket-ball au sein de l'orphelinat des garçons de Bingerville. Une sympathique cérémonie qui s'est déroulée en présence d'un parterre de personnalités, des témoins de valeur comme le directeur général de la Banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina, du président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Coulibaly, de deux légendes du sport en Afrique, le basketteur d'origine congolaise Dikembe Mutombo et de l'ancien international ivoirien Didier Drogba, mais aussi des autorités administratives, politiques et coutumières de la localité.

En plus du soutien régulier qu'il apporte à l'orphelinat de Bingerville et à ses jeunes pensionnaires, Masai et sa Fondation Giants of Africa ont inauguré un centre d'entraînement et de formation de basket-ball de haut niveau au sein de l'institution. Une manière d'inviter la jeunesse à rêver grand.

L'Académie qui comporte deux terrains (30x40) faits de matériaux plastiques résistants et non déformables entre dans le cadre du vaste projet de construction de cent terrains à travers l'Afrique.

Annoncé en septembre 2021, le projet de Giants of Africa, baptisé " Built Wthin " vise à créer des opportunités en faveur des jeunes afin que ceux-ci parviennent à réaliser leur rêve à travers cette discipline sportive. " Après avoir visité l'orphelinat de Bingerville en 2017, nous savions que cela n'allait pas être la dernière.

Nous avions été marqués par l'accueil chaleureux de la communauté, l'esprit des jeunes et leur amour pour le jeu. En construisant ces terrains de basket-ball qui ont le pouvoir d'unir les communautés, nous espérons soutenir la prochaine génération dans la poursuite de ses rêves, sur le terrain ou en dehors. J'ai plutôt hâte d'entendre des histoires de ces jeunes filles et garçons se réunissant, perfectionnant leurs compétences et renforçant la communauté de Bingerville et au-delà ", a déclaré Masai Ujiri.

Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie sportive, Paulin Claude Danho, a traduit toute la gratitude du gouvernement ivoirien au philanthrope, Masai Ujiri et encouragé les jeunes bénéficiaires de cette infrastructure à en profiter et en prendre soin. Il a profité de sa présence pour faire parler son cœur. Il a offert une enveloppe de 1 million francs Cfa à l'orphelinat de Bingerville. Tandis que le patron de la Banque africaine de développement qui soutient toutes les actions de la Fondation Giants of Africa exhortait les jeunes à travailler pour devenir des champions de demain, des légendes comme Mutombo et Didier Drogba.

Les jeunes, eux, n'ont eu que ce mot sur leurs lèvres : " merci, merci, merci ".