Madagascar: Centre Kintana Ambatomena - Dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus

Elles n'ont pas manqué de montrer leur enthousiasme dans ce combat contre le cancer.

Détecter tôt pour mieux soigner. C'est l'objectif du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et la fondation Akbaraly en organisant un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus au centre médical Kintana Ambatomena, hier, dans le cadre de la célébration du 8 mars.

Ce choix est loin d'être fortuit selon le Directeur du partenariat et du développement (DPAD) auprès du MJS, Victoria Zafera Andreas. " C'est la principale cause de décès des femmes malgaches. 100 personnes ont pu être dépistées cette journée, dont la moitié sont des femmes démunies et le reste des employées du MJS ", a-t-elle indiqué. Cette responsable a aussi noté dans la foulée que cette initiative a été prise pour le droit des femmes à la santé. Celles qui ont été dépistées pourront sensibiliser leurs proches à se faire diagnostiquer.

Les femmes testées positives à cette maladie bénéficient d'une prise en charge de la fondation Akbaraly. Cette fondation a continué d'offrir des services de santé aux femmes malgré les difficultés causées par la pandémie de Covid-19 et cela n'a pas non plus arrêté les activités de la Fondation sur le terrain.