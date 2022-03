Madagascar: Réseau social - Lancement de Bantoo, une plateforme afro-caribéenne

Une solution inédite à 360° qui réunit les fonctionnalités d'un média social et les outils de communication, avec une offre de divertissement organique.

C'est ainsi que la plateforme numérique baptisée " Bantoo " est présentée par ses promoteurs. Celle-ci a été lancée pour le marché afro-caribéen en pleine croissance. D'après la présentation, les meilleurs influenceurs et entrepreneurs africains et caribéens ont déjà rejoint le mouvement Bantoo en tant que fiers ambassadeurs de la nouvelle plateforme numérique et de l'outil de communication Bantoo, lancés hier dans le monde entier. " En tant que citoyenne et entrepreneure africaine, je suis très fière de faire partie du développement du nouvel outil Bantoo qui est conçu pour valoriser les Africains et renforcer les communautés afro-caribéennes du monde entier. ", a déclaré Emma Lohoues, une des femmes les plus influentes d'Afrique avec plus de 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Services. Plusieurs solutions sont proposées sur la plateforme numérique, d'après les propos de ses concepteurs, lors de la présentation d'hier. En effet, outre les fonctionnalités d'un média social et les outils de communication, avec une offre de divertissement organique, le service intègre également la VOD (Vidéos à la demande), le partage de vidéos, le streaming musical et la vente de contenu, ainsi que des nouvelles solutions de paiement et des sites de commerce électronique de premier plan.

" La plateforme regroupe tous les services Bantoo et permet aux utilisateurs de créer leur profil personnalisé, de partager du contenu et même de transformer leur intérêt en une entreprise lucrative, à portée internationale. Les utilisateurs peuvent par ailleurs accéder à des services locaux tels que le taxi et la livraison de nourriture, ainsi qu'à des services mondiaux tels que la santé en ligne ", ont exposé les promoteurs de Bantoo.

De multiples outils ont également été présentés et sont disponibles pour les particuliers et les entreprises afin de développer facilement leurs activités en numérique. Les utilisateurs de Bantoo ont accès aux données et aux analyses de leur contenu. Selon les explications, ces atouts précieux peuvent être promus et monétisés sur la plateforme et les paiements directs peuvent être reçus instantanément via le système de paiement Bantoo intégré.