Madagascar: Reforestation - Le suivi des surfaces boisées à prioriser

David le Gourrierec donne l'exemple à suivre pour cette action citoyenne.

En ligne avec la politique nationale de reforestation de Madagascar, le reboisement ne consiste pas seulement à planter des arbres, mais aussi et surtout à assurer le suivi. C'est dans cette visée qu'Austral Turbomachines a mis en terre des jeunes plants tout en encourageant les acteurs étatiques, les associations et le secteur privé à faire le suivi des surfaces boisées.

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé un appel à la participation de tous pour réaliser sa vision de " reverdir Madagascar ". Austral Turbomachines a répondu à cet appel en organisant une campagne de reboisement à Tsiafahy, dans le district d'Atsimondrano. 350 plants ont été mis sous terre mais c'était également l'occasion de suivre et entretenir les arbres plantés lors de la précédente campagne. " Le suivi des pousses des plants est très important, c'est pourquoi nous avons choisi ce site qui n'est pas très loin de notre entreprise pour pouvoir venir régulièrement au cours de l'année. Je suis venu tous les deux ou trois mois et d'après les estimations, 90% de ceux qui ont été plantés l'année dernière sont toujours là ", se félicite le directeur général d'Austral Turbomachines, David le Gourrierec.

Reboisement. Présente depuis cinq ans à Madagascar, Austral Turbomachines est la filiale d'une société basée en Amérique du Sud, spécialisée dans la fourniture, l'exploitation et la maintenance de centrales électriques dans le secteur de l' énergie. C'est une activité génératrice de pollution et les activités de reboisement aident à participer à l'effort national de reverdir Madagascar. " C'est une initiative du personnel. Nous avons également des normes environnementales très strictes ", renchérit-il. Les employés accompagnés de leurs familles respectives se sont mobilisés avec grand enthousiasme pour la journée annuelle du reboisement. " L'engagement environnemental est désormais incontournable compte tenu du contexte actuel. Agir en citoyen pour le respect de l'environnement, c'est aussi agir ensemble, c'est pourquoi nous n'avons pas exclu nos familles respectives dans cette action ", selon à son tour Iharilanto Rasolonirina, assistante de gestion auprès de cette entreprise.

Proximité. La stratégie nationale de reboisement a été orientée vers le " reboisement utile et de proximité ". L'émergence environnementale figure d'ailleurs parmi les priorités dans la Politique générale de l'État (PGE). Le reboisement d'arbres qui répond aux besoins quotidiens des Malgaches est vivement encouragé par le ministère de l'Environnement, tels que les arbres fruitiers et les bois-énergies. Les arbres à croissance rapide pouvant protéger les sols et les cultures, les arbres qui favorisent la rétention d'eau, et aussi les arbres avec un taux élevé de séquestration de carbone sont vivement encouragés par ce ministère.

Pour assurer plus de succès, la préparation, le reboisement et le suivi seront effectués par les communautés locales sous forme de HIMO. Le ministère prévoit également d'élargir les pépinières chaque année afin qu'elles soient plus proches de tous les acteurs souhaitant participer au reboisement. L'entreprise Austral Turbomachines s'aligne avec cette politique de proximité et prévoit de multiplier chaque année la surface à reboiser tout en mettant en place un comité interne pour le suivi et l'entretien des surfaces basées afin de garantir un taux de réussite du programme de reboisement qui a été de 90% pour la campagne 2021-2022.