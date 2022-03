Madagascar: Ladies night bio - Le bien-être de la femme à l'honneur

La célébration de la journée internationale de la femme a été un peu particulière à l'Ibis Ankorondrano. Pour faire honneur à la femme et pour commencer la semaine du bon pied, " ladies night bio ", un évènement signé Fireworks Event Planner et Fireflies ont rassemblé les enseignes favorites de la gent féminine pour une soirée shopping avec une animation non-stop de 9h à 21h30 les 7 et 8 mars.

La première journée a été entre autres marquée par la séance de relaxation et détente sous le thème " La relaxation au quotidien de la femme " dirigée par un sophrologue certifié de Paris, et que l'on peut refaire à la maison ; une soirée avec Reko Band et le tout accompagné de bonne musique avec les bons mix du DJ Scratix.

Outre la journée et la soirée shopping, les organisateurs ont programmé un showcase avec Stephanie pour le jour " J " de la célébration. Des conseils gratuits sur la nutrition, une consultation express " âge corporel ", la vente de balance ont aussi marqué cet événement. Rendez-vous à la prochaine édition !