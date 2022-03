Madagascar: Volleyball - Un colloque technique obligatoire pour les dirigeants

La formation prendra une grande partie des activités de la Fédération malgache de volleyball (FMVB) pour cette saison. En guise de commencement, l'instance nationale organisera un colloque technique qui se déroulera dans la capitale, plus précisément au gymnase couvert d'Ankorondrano du 19 au 22 avril prochain.

Le directeur technique national Jean Honoré Razafinjatovo tient à préciser que cette formation sera obligatoire pour tous les entraîneurs, arbitres et dirigeants des clubs. C'est un passeport qui leur permettra d'acquérir une autorisation pour exécuter leur mission, notamment pour diriger une équipe et arbitrer durant toutes les compétitions organisées par les ligues régionales et la FMVB. La formation sera divisée en trois grandes parties. Lors de la première journée, la formation sera réservée aux membres des ligues et des dirigeants des clubs, suivie d'une formation pour les Conseillers techniques régionaux (CTR).

Les trois dernières journées seront réservées à la formation des cadres techniques en l'occurrence les coaches, les arbitres et les CTR. Les inscriptions sont déjà ouvertes et ce jusqu'au 11 avril, et less frais de participation sont fixés à 20 000 ariary.