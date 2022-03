Madagascar: Inclusion financière - Lancement du service d'épargne et de crédit M-Baobab

Lancement du nouveau service M-Baobab par Orange Money Madagascar et Baobab Banque Madagascar, hier au Radisson Blu Waterfront. (Photo : Kelly R.)

Baobab Banque et Orange Money Madagascar ont noué un partenariat pour développer M-Baobab. Lancé hier, ce service permet l'accès aux services d'épargne et de crédit à court terme, depuis tout compte Orange Money.

Les services financiers ne cessent d'évoluer. C'est dans cette optique que le service M-Baobab a été présenté aux médias, hier au Radisson Blu Waterfront. Pour les deux partenaires, initiateurs de ce service, il s'agit de faciliter l'accès aux services bancaires - notamment l'épargne et l'emprunt sur 60 jours. " M-Baobab est un service d'épargne et de prêt sur mobile, avec un délai de remboursement de 60 jours, une première sur le marché. Orange Money devient également le premier établissement de monnaie électronique (EME) à donner le choix à ses clients entre plusieurs offres de prêt et d'épargne, afin d'apporter des solutions adaptées aux besoins de chacun. Un pas de plus dans la promotion de l'inclusion financière à Madagascar ", a indiqué le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord, lors de la conférence tenue avec le DG de Baobab Banque Madagascar, Hugues Bonshe.

Forte présence. Certes, le lancement de ce nouveau service affiche une certaine facilité pour ses promoteurs, compte tenu de la présence des deux entités sur le marché. En effet, la solution Orange Money a été lancée en 2010 et a déjà permis à des millions de Malgaches bancarisés ou non de pouvoir déposer, retirer, transférer de l'argent et payer simplement depuis leur téléphone portable. De son côté, Baobab Banque - déjà présente sur le marché pour les services bancaires - est donc le premier partenaire d'Orange Money pour la liaison bancaire et l'interopérabilité, grâce au service M-Baobab qui offre la possibilité d'épargner et d'obtenir un prêt directement depuis le téléphone mobile. " Le service M-Baobab est facilement accessible, simple d'utilisation, sans restriction géographique, ni dossier papier requis. Pour y souscrire, il suffit d'être client d'Orange Money et ainsi commencer à épargner et effectuer une demande de prêt. L'accès aux fonds épargnés est disponible à tout moment, de manière simple et sécurisée. Ce service contribue à accroître l'inclusion financière à Madagascar et permet à chacun d'épargner pour l'avenir, emprunter pour investir ou encore gérer un imprévu ", ont avancé ses promoteurs.

Nouveauté. Pour soutenir les avantages que procure M-Baobab, les représentants d'Orange Money et de Baobab Banque ont noté que ce service est aujourd'hui la seule offre de nanocrédit avec un délai de remboursement extrêmement compétitif, élargi à 60 jours. D'après eux, ce délai répond aux problématiques économiques, mais aussi sociales des utilisateurs, qui pourront bénéficier d'un prêt allant de 1.000 à 500.000 ariary, un plafond qui devrait être rapidement augmenté. En outre, le prêt M-Baobab offre une flexibilité de remboursement, à un taux transparent et compétitif de 10%, selon les explications.

Service. D'après les études faites par l'équipe de M-Baobab, la capacité de résilience des populations les plus vulnérables passe par une facilité d'épargne et un accès rapide à des fonds sécurisés en tout temps. C'est d'ailleurs ce qu'offre ce nouveau service financier qui propose un compte épargne M-Baobab est ainsi rémunéré à un taux annuel de 3%. A noter qu'Orange Money dispose aujourd'hui de 15.000 cash-points sur son réseau de distribution. Bien évidemment, M-Baobab bénéficie déjà de ce réseau pour mettre à la portée des personnes issues des zones les plus enclavées la possibilité de bénéficier des services financiers en relais des banques et des Institutions de microfinances (IMF).