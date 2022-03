Cote d'Ivoire: Tournoi " dodgeball 8 mars" le ministère des sports vainqueur de la 1ère édition

Le ministère des Sports remporte le tournoi "Dodgeball 8 mars",

L'équipe féminine du ministère des Sports a remporté le trophée de la première édition du tournoi "Dodgeball 8 mars", le dimanche 06 mars 2022 au complexe sportif Agora d'Abidjan-Koumassi.

Au cours de la finale qui s'est jouée en deux fois quinze minutes, le ministère des Sports a laminé celui de l'Éducation nationale et l'Alphabétisation par le score de 6 à 0 et remporte le premier trophée du Dodgeball 8 mars. Au terme de ce tournoi, des trophées et médailles ont été décernés aux équipes qui se sont distinguées lors de ces joutes sportives.

Le vainqueur, le ministère des Sports, a reçu 10 médailles en or et un trophée. Le ministère de l'Éducation nationale, classé 2è est reparti avec 10 médailles en argent et un trophée. Le Conseil National des Droits de l'Homme (Cndh), classé 3è, a reçu 10 médailles de bronze et un trophée.

Des trophées individuels

En plus des récompenses des trois meilleures équipes, des prix exceptionnels ont été décernés à des joueuses. Le trophée de la meilleure joueuse est glané par Assanvo Marie-Florence de l'ONG femme plurielle. Le prix de l'équipe Fair-Play est revenu au ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant. Les mots de Nasseneba Touré et de Marie-Josiane Yao.

Au terme du tournoi, Nassénéba Touré, le ministre de la Femme de la Famille et de L'Enfant a félicité la fédération de Dodgeball pour ses efforts consentis pour la tenue de cette activité. Par ailleurs, elle a exprimé son engagement d'accompagner et d'être aux côtés de la fédération pour les prochaines éditions. L'initiatrice,

Marie-Josiane Yao, également présidente de la Fédération Ivoirienne de Dodgeball, a traduit toute sa gratitude à Nassénéba Touré pour sa contribution et son implication à la réussite de cette activité. Aussi a-t-elle montré le bien-fondé de ce tournoi qui vise à prôner l'égalité des sexes par l'entremise du sport en général et du Dodgeball en particulier qui se veut promoteur de l'égalité de sexe.