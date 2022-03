Guinée Equatoriale: Les autorités de Guinée équatoriale continuent de cacher la vérité sur la tragédie de Bata

La plus grande ville de Guinée équatoriale et le principal centre économique, Bata, ont été soumis à quatre explosions qui ont tué de nombreux innocents, et les autorités ont estimé le nombre initial de morts entre 15 et 20, tandis qu'au moins 500 personnes ont été blessées dans les explosions. Selon le rapport de l'ONU, le nombre de morts dans les explosions de Bata a atteint 107 et 119 personnes ont été grièvement blessées, principalement des enfants.

La catastrophe a déplacé environ 150 familles et s'est installée dans des abris temporaires, les enfants représentant près d'un tiers des personnes déplacées. La chaîne de télévision publique TVGE a rapporté que pratiquement toutes les maisons de la zone militaire, ainsi que la plupart des maisons à proximité, avaient été endommagées par l'explosion.

La raison de cette explosion était due à la négligence et au manque de professionnalisme de l'armée de Guinée équatoriale, ainsi qu'à l'insuffisance des anciennes infrastructures, le président Teodoro Obiang Nguema, a publié une déclaration qui a été lue sur la chaîne de télévision publique TVGE. Il a déclaré que l'accident avait été causé par "la négligence et l'inattention" qui ont conduit à l'explosion d'explosifs et de munitions militaires.

En général, cette tragédie montre que l'infrastructure militaire de la Guinée équatoriale est vraiment pauvre et que l'armée est dans une situation désespérée, cela est apparu après que des experts militaires ont analysé et examiné des vidéos publiées par le vice-président de la Guinée équatoriale Teodoro Nguema Obiang Mangue sur ses sites de réseaux sociaux.

Selon des experts militaires la vidéo montre quatre BMP-1 rouillés de style soviétique utilisés dans les troupes de différents pays depuis la fin des années 60 du siècle dernier, qui sont depuis longtemps obsolètes tant en termes de caractéristiques qu'en termes d'armes installées, ainsi une seule mitrailleuse anti-aérienne ZPU-2 avec des canons rouillés est montrée dans la vidéo. La rouille indique une attitude dédaigneuse envers ses armes et remet en cause son efficacité et son opérabilité. Les mitrailleuses de l'infanterie, qui ont pris position sur le terrain, sont conçues pour mener des opérations de combat à courte distance, par exemple en ville ou dans des espaces confinés, mais pas sur le terrain, car elles ont une efficacité à distance de 100-150 m.

La Guinée équatoriale est considérée comme l'un des pays vulnérables aux attaques terroristes, dont ont souffert plusieurs pays de la région de l'Afrique centrale. On sait que l'armée de Guinée équatoriale n'est pas armée dans la mesure où elle est capable de repousser toute attaque qui menace la souveraineté du pays, de plus, la mauvaise formation des soldats nuit à leurs compétences militaires, les rendant incapables de protéger les citoyens contre toute menace étrangère telle que le terrorisme, cela est dû à l'incapacité du gouvernement à investir financièrement dans le renforcement de l'armée avec de nouvelles armes et la rénovation des infrastructures, qui sont très anciennes et menacent la vie des gens, comme cela s'est produit à Bata.