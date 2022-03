Congo-Kinshasa: Promo Liquid Libota - Profitez de l'internet fibre chez vous

" Entrez dans la révolution numérique en RDC à travers une connexion internet 100% fibre rapide, abordable et ininterrompue "

Afin de permettre à toutes les familles de Kinshasa d'entrer dans la révolution numérique avec une connexion internet 100% fibre d'une qualité sans précédent, Liquid Intelligent Technologies a lancé la promo " Liquid LIBOTA " visant à rendre la marque visible et accessible à tous.

Afin de mieux atteindre les publics cibles, l'équipe Liquid Intelligent Technologies s'est consacrée à une série d'actions du terrain dans les lieux les plus fréquentées de Kinshasa afin de faciliter la souscription à ses offres. Ladite promotion a permis l'inscription de plusieurs nouveaux abonnés à travers la capitale.

Grace à son équipe engagée, Liquid Intelligent Technologies a pris le défi de bâtir l'avenir numérique de l'Afrique en général et de la République Démocratique du Congo en particulier - un avenir qui se veut glorieux malgré les enjeux économiques et socio-politiques. La connexion qu'offre Liquid Intelligent Technologies ouvre de nombreuses opportunités à travers des échanges internet et services numérique rapides et ininterrompus entre la RDC et le reste du monde.

Liquid Intelligent Technologies

Liquid Intelligent Technologies est un groupe technologique panafricain présent dans plus de 20 pays, principalement en Afrique subsaharienne. Liquid s'est fermement établi comme le principal fournisseur d'infrastructures numériques panafricaines avec un vaste réseau couvrant plus de 100 000 km. Liquid Intelligent Technologies redéfinit les offres de réseau, de cloud et de cyber sécurité grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux de premier plan, des applications commerciales innovantes, des services cloud intelligents et une sécurité de classe mondiale sur le continent africain.

Liquid Intelligent Technologies est désormais un groupe technologique complet et à guichet unique qui fournit des solutions numériques personnalisées aux entreprises des secteurs public et privé à travers le continent sous plusieurs unités commerciales, notamment Liquid Networks, Liquid Cloud et Cyber Security et Africa Data Centres.