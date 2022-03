Afrique: La chasse des Banyamulenge avance à un rythme satisfaisant - Me Mamboleo, Sénateur du Sud-Kivu, au banc des accusés !

*Après le moyen et les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, les villes sont entamées. Les mêmes victimes paient le même frais partout. Seule la méthode diffère. Si elles sont chassées et tuées par des armes à feu dans leur milieu d'origine, Me MAMBOLEO LEON y va par des procédures judiciaires inventées de toutes pièces dans la ville de Bukavu. Au moyen de la confiscation des parcelles dont elles détiennent légalement le titre.

Influence, corruption, contour, il passe outre les instances juridiques et vient fermer les églises sans passer par la procédure légale mais par un forcing via un greffier et les policiers " achetés " en sa guise ainsi que des jeunes délinquants dits " *Bomba solution *", des milices, ramassés çà et là à Kadutu ou à l'Essence. LA VICTIME EN COURS : EGLISE MERPA (Ministère d'évangélisation et réveil pentecôtiste en Afrique situé à l'avenue du Lac Nguba, quartier Nyalukemba, Commune d'Ibanda, ville de Bukavu, République Démocratique du Congo.

Me Mamboleo Muchuba Itundamilamba Léon comme dans ses habitudes de tous les temps invente une histoire. Une fausse histoire à partir d'un personnage fictif à qui il attribue la propriété de la parcelle sur laquelle est battu l'Eglise. Nous sommes en 2007.

Et pour mieux le faire, son cabinet, à Bukavu, aussi fictif car non enregistré au barreau du Sud-Kivu, contourne le titulaire du droit de propriété et porte plainte contre le titre foncier au nom de monsieur Marc ILOMBE MULUNGULA IKUNYA. Le cabinet gagne gain de cause par défaut et à l'insu de l'Eglise. Informé, MERPA se saisit de l'affaire. Il dépose ce qu'on appelle en justice "LA TIERCE OPPOSITION "

On cherche le plaignant partout à Bukavu sans le trouver. Le cabinet du maître Maombeleo donne son adresse à Kinshasa en vain. Là non plus la personne est introuvable et inexistante.

Sur présentation du certificat original de 2004 par lequel le ministère avait acquis la parcelle au titre Foncier à Bukavu, suivi d'un autre certificat de l'affaire sociale et la personnalité juridique F92 délivré par le Ministère national de la justice en 2009 à Kinshasa puisque l'affaire est allée jusqu'à là, le tribunal ordonne la clôture du dossier.

Mais, quelle n'a pas été notre grande surprise de voir 18 ans après le même cabinet du tristement célèbre maître Mamboleo Léon revenir en force avec le pouvoir de verrouiller les entrées de l'Eglise par des policiers non autrement envoyés par la police nationale ainsi que des jeunes délinquants monnayés par des billets de banque flambants neufs. Ils sont venus au-delà de la centaine. Prêts à se battre et verser du sang. Ils ont sorti tous les ustensiles de l'église jusqu'aux vases sacrés destinés à la célébration de la sainte scène. Abomination.

Du jamais vu sur cette Terre des hommes sauf au temps du roi Belchazar qui, après avoir goûté au vin entouré de ses femmes et concubines ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent du temple de Jérusalem afin qu'il y boive. Mais, au même moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent sur le plâtre de la muraille : "Mené, mené téqel et parsin". Ce qui signifie : Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Livre de Daniel 5 - 26.

Excellence Monsieur le président de la république démocratique du Congo,

Monsieur le gouverneur du sud Kivu et tous les services chargés de la sécurité pour le bien être de la population congolaise du Sud-Kivu et d'ailleurs, c'est pour nous membres du l'Eglise MERPA en sigle, une surprise et un coup de tonnerre de nous voir dépouiller de notre lieu de culte sous prétexte d'un jugement rendu sans plaignant. Le tribunal de grande instance de Bukavu par l'intermédiaire du greffier, est venu sceller notre lieu du culte par tricherie.

Sans que le parquet, instance juridique habilité, en soit informé. Des policiers mis à exécution sans que le général de la PNC soit au courant. Depuis ces trois dernières semaines les fidèles célèbrent le culte dans la rue où sont jetés tous les sièges et autres objets de l'église. Nous remuons ciel et terre sans exactement savoir à quel saint nous vouer.

Nous nous sommes comportés à l'image du chrétien prêcheur du salut des hommes par le sang du Christ le modèle de l'humanité. Loin de nous la pensée de recourir à la force. Mais trop c'est trop, chaque chose a son temps, un début et une fin. Nous déclarons et proclamons notre grande lassitude face aux tergiversations du tribunal qui souffre du chaud (argent du maître Mamboleo), et du froid (la vérité incontournable). Entre les deux, le tribunal a montré ses limites à se prononcer.

Les informations à notre possession, à la base, la haine contre une église supposée être des Banyamulenge. Le faciès indésirable. En 2013 dans une folie presque similaire, l'église Méthodiste de Muhumba/Bukavu avait subi une attaque et incendiée par la même milice, jeunes du Quartier Essence sous le discours de chasser les étrangers Banyamulenge qui y prient.

Aux autorités tant nationales que provinciales, instances judiciaires y compris:

Avec tous les honneurs que nous vous devons, nous vous supplions de lever la mesure et de nous laisser libres de nos activités ecclésiastiques. De ne pas permettre à maître MAMBOLEO LÉON de prendre en otage toute une justice censée être indépendante. Son rang de Sénateur est sûrement mis en jeu pour trafic d'influences aux juges.

La patience a un commencement et une fin. Portez-vous responsables et assumez toutes les conséquences néfastes qui peuvent en découler.