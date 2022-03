Congo-Kinshasa: Contribution à la promotion des actions commerciales de la jeunesse congolaise - COMESA/RDC : Eddy Mundela Kanku et Rosianne Kabangu échangent sur les possibilités des textes juridiques

Le 1erVice-président du Sénat, Eddy Mundela, a reçu en audience, mardi 8 mars 2022, la représentante de la jeunesse au COMESA, Rosianne Kabangu. Cette dernière est venue faire un plaidoyer sur la participation de la jeunesse aux activités commerciales couvertes par le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Rosianne Kabangu a longuement parlé des objectifs poursuivis par cette démarche.

Satisfaite de l'esprit d'ouverture et d'écoute du Premier Vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kanku, la représentante de la jeunesse au COMESA a profité de cette rencontre pour interpeller l'autorité sur la nécessité pour la RDC de réfléchir sur les mécanismes de mise en œuvre des textes juridiques qui contribuent à la promotion des actions commerciales de la jeunesse congolaise.

Pour sa part, l'honorable Eddy Mundela Kanku a promis de faire de son mieux pour que ce plaidoyer trouve un répondant positif pour l'intérêt de la jeunesse. Car, une jeunesse congolaise épanouie, tel est le vœu du Premier Citoyen du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a lieu de signaler que le mandat du COMESA est de promouvoir l'intégration économique régionale par le commerce et l'investissement.

En effet, le COMESA reconnaît en la jeunesse une force croissante en termes de gouvernance démocratique et de développement socio-économique. D'où, la mission Mme Rosianne Kabangu qui consiste à porter les projets de développement made in Congo au niveau du COMESA et d'assurer le positionnement des jeunes congolais afin qu'ils soient bénéficiaires directs des opportunités qu'offre le COMESA et la Zone de libre- échange continentale africaine (ZLECLAF).

Pour rappel, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe -COMESA- est composé de 21 Etats membres africains qui ont convenu de promouvoir l'intégration régionale par le commerce et le développement des ressources naturelles et humaines, dans l'intérêt mutuel de toutes les populations de la région.